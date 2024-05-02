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Путин одобрил соглашение о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон - РИА Новости, 02.05.2024
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16:53 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/soglashenie-1943524857.html
Путин одобрил соглашение о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон
Путин одобрил соглашение о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон - РИА Новости, 02.05.2024
Путин одобрил соглашение о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон
Президент РФ Владимир Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон, соответствующее распоряжение опубликовано РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:53
2024-05-02T16:53
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон). Разрешить Минфину России в ходе переговоров о подписании указанного соглашения вносить в его проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера", - сказано в распоряжении. "Считать целесообразным осуществить подписание соглашения, предусмотренного настоящим распоряжением, на заседании Высшего Евразийского экономического совета", - указывается в документе. Ранее в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявляли, что практическая реализация норм соглашения о таможенном транзите позволит упростить и оптимизировать процедуру перевозки товаров как посредством минимизации действий контролирующих служб, так и путем сокращения накладных расходов. Отмечалось, что это будет достигнуто за счет применения единой транзитной декларации в виде электронного документа, единого обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, применения отдельных специальных упрощений. Кроме того, этих целей помогут достичь применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров, а также взаимное признание решений таможенных органов, указывали в ЕЭК.
https://ria.ru/20240208/santsii-1926145120.html
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Путин одобрил соглашение о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон

Путин одобрил подписание соглашения о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон). Разрешить Минфину России в ходе переговоров о подписании указанного соглашения вносить в его проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера", - сказано в распоряжении.
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"Считать целесообразным осуществить подписание соглашения, предусмотренного настоящим распоряжением, на заседании Высшего Евразийского экономического совета", - указывается в документе.
Ранее в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявляли, что практическая реализация норм соглашения о таможенном транзите позволит упростить и оптимизировать процедуру перевозки товаров как посредством минимизации действий контролирующих служб, так и путем сокращения накладных расходов.
Отмечалось, что это будет достигнуто за счет применения единой транзитной декларации в виде электронного документа, единого обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, применения отдельных специальных упрощений. Кроме того, этих целей помогут достичь применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров, а также взаимное признание решений таможенных органов, указывали в ЕЭК.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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