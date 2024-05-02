Фицо заверил, что Словакия не отправит военных на Украину
Роберт Фицо заверил, что Словакия не отправит военных на Украину
© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова президента Франции о возможной отправке европейских военных на Украину, заверил, что его страна этого не сделает.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину. Он также отметил, что ЕС придется задаться вопросом о возможной отправке войск, если Россия прорвет линию фронта и если будет "просьба со стороны Украины".
"Украина не является членом НАТО. Словакия с войной на Украине не имеет ничего общего. Я ясно говорю всей Словакии, пусть нас просит кто угодно о чем угодно, нога словацкого солдата не переступит словацко-украинскую границу", - сказал Фицо в четверг, его слова приводит новостное агентство TASR.
Ранее Фицо говорил, что не допустит прямого участия словацких военных в войне на Украине.
Ранее в интервью изданию Economist Макрон заявил, что "безусловно" по-прежнему придерживается идеи возможной отправки войск на Украину. Он отметил, что не исключает этого при условии, если РФ прорвет линии фронта и если будет просьба со стороны Украины. Он также заявил, что "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину.
В феврале Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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