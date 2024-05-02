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Фицо заверил, что Словакия не отправит военных на Украину - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:24 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/slovakiya-1943574614.html
Фицо заверил, что Словакия не отправит военных на Украину
Фицо заверил, что Словакия не отправит военных на Украину - РИА Новости, 02.05.2024
Фицо заверил, что Словакия не отправит военных на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова президента Франции о возможной отправке европейских военных на Украину, заверил, что его страна этого не РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T21:24
2024-05-02T21:24
специальная военная операция на украине
украина
франция
россия
эммануэль макрон
роберт фицо
дмитрий киселев
нато
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БРАТИСЛАВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова президента Франции о возможной отправке европейских военных на Украину, заверил, что его страна этого не сделает. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину. Он также отметил, что ЕС придется задаться вопросом о возможной отправке войск, если Россия прорвет линию фронта и если будет "просьба со стороны Украины". "Украина не является членом НАТО. Словакия с войной на Украине не имеет ничего общего. Я ясно говорю всей Словакии, пусть нас просит кто угодно о чем угодно, нога словацкого солдата не переступит словацко-украинскую границу", - сказал Фицо в четверг, его слова приводит новостное агентство TASR. Ранее Фицо говорил, что не допустит прямого участия словацких военных в войне на Украине. Ранее в интервью изданию Economist Макрон заявил, что "безусловно" по-прежнему придерживается идеи возможной отправки войск на Украину. Он отметил, что не исключает этого при условии, если РФ прорвет линии фронта и если будет просьба со стороны Украины. Он также заявил, что "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину. В феврале Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
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украина, франция, россия, эммануэль макрон, роберт фицо, дмитрий киселев, нато, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Роберт Фицо, Дмитрий Киселев, НАТО, Евросоюз, В мире
Фицо заверил, что Словакия не отправит военных на Украину

Роберт Фицо заверил, что Словакия не отправит военных на Украину

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова президента Франции о возможной отправке европейских военных на Украину, заверил, что его страна этого не сделает.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину. Он также отметил, что ЕС придется задаться вопросом о возможной отправке войск, если Россия прорвет линию фронта и если будет "просьба со стороны Украины".
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"Украина не является членом НАТО. Словакия с войной на Украине не имеет ничего общего. Я ясно говорю всей Словакии, пусть нас просит кто угодно о чем угодно, нога словацкого солдата не переступит словацко-украинскую границу", - сказал Фицо в четверг, его слова приводит новостное агентство TASR.
Ранее Фицо говорил, что не допустит прямого участия словацких военных в войне на Украине.
Ранее в интервью изданию Economist Макрон заявил, что "безусловно" по-прежнему придерживается идеи возможной отправки войск на Украину. Он отметил, что не исключает этого при условии, если РФ прорвет линии фронта и если будет просьба со стороны Украины. Он также заявил, что "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину.
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В феврале Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронРоберт ФицоДмитрий КиселевНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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