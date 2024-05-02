https://ria.ru/20240502/siyyarto-1943451147.html

НАТО хочет собрать еще сто миллиардов долларов для Украины, заявил Сийярто

НАТО хочет собрать еще сто миллиардов долларов для Украины, заявил Сийярто - РИА Новости, 02.05.2024

НАТО хочет собрать еще сто миллиардов долларов для Украины, заявил Сийярто

Страны НАТО во вторник получили от генерального секретаря Йенса Столтенберга предложение о сборе нового фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:38

2024-05-02T12:38

2024-05-02T12:39

в мире

венгрия

украина

киев

йенс столтенберг

петер сийярто

виктор орбан

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878388447_0:246:3009:1939_1920x0_80_0_0_48d4c778e8be7a2458d64945ca2ea6cd.jpg

БУДАПЕШТ, 2 мая - РИА Новости. Страны НАТО во вторник получили от генерального секретаря Йенса Столтенберга предложение о сборе нового фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет, Венгрия будет бороться, чтобы не участвовать в этом безумии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сейчас НАТО хочет "закачать" новые 100 миллиардов долларов в эту войну. Соответствующее предложение генерального секретаря НАТО во вторник поступило на первое чтение к странам-членам. Мы во вторник получили предложение о том, как генеральный секретарь НАТО хочет собрать со стран-членов эти 100 миллиардов долларов", - сказал Сийярто в видеообращении в Facebook*.По его словам, предполагается распределить новый фонд на пять лет. "Это означает, что НАТО рассчитывает на затягивание войны еще на пять лет, а мы знаем, какие риски это несет", - добавил Сийярто. Глава венгерского МИД подчеркнул, что "в последующие недели в ходе переговоров будет бороться, чтобы Венгрия могла остаться в стороне от этого безумия, от поставок оружия, подготовки украинских военных и сбора этих 100 миллиардов долларов и "закачивания" их в войну". Сийярто также отметил, что подобными планами, а также решением создать миссию по координации подготовки украинских военных и отправке оружия Киеву НАТО переходит собственные красные линии. Ранее Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. Сийярто после встречи глав МИД стран альянса выразил сомнения в том, что проект фонда НАТО в помощь Украине будет принят, поскольку не в восторге от идеи, помимо Венгрии, и другие европейские страны, в том числе крупное государство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240419/nato-1941117561.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

венгрия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, украина, киев, йенс столтенберг, петер сийярто, виктор орбан, нато