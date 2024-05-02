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НАТО хочет собрать еще сто миллиардов долларов для Украины, заявил Сийярто - РИА Новости, 02.05.2024
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12:38 02.05.2024 (обновлено: 12:39 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/siyyarto-1943451147.html
НАТО хочет собрать еще сто миллиардов долларов для Украины, заявил Сийярто
НАТО хочет собрать еще сто миллиардов долларов для Украины, заявил Сийярто - РИА Новости, 02.05.2024
НАТО хочет собрать еще сто миллиардов долларов для Украины, заявил Сийярто
Страны НАТО во вторник получили от генерального секретаря Йенса Столтенберга предложение о сборе нового фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:38
2024-05-02T12:39
в мире
венгрия
украина
киев
йенс столтенберг
петер сийярто
виктор орбан
нато
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БУДАПЕШТ, 2 мая - РИА Новости. Страны НАТО во вторник получили от генерального секретаря Йенса Столтенберга предложение о сборе нового фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет, Венгрия будет бороться, чтобы не участвовать в этом безумии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. &quot;Сейчас НАТО хочет &quot;закачать&quot; новые 100 миллиардов долларов в эту войну. Соответствующее предложение генерального секретаря НАТО во вторник поступило на первое чтение к странам-членам. Мы во вторник получили предложение о том, как генеральный секретарь НАТО хочет собрать со стран-членов эти 100 миллиардов долларов&quot;, - сказал Сийярто в видеообращении в Facebook*.По его словам, предполагается распределить новый фонд на пять лет. "Это означает, что НАТО рассчитывает на затягивание войны еще на пять лет, а мы знаем, какие риски это несет", - добавил Сийярто. Глава венгерского МИД подчеркнул, что "в последующие недели в ходе переговоров будет бороться, чтобы Венгрия могла остаться в стороне от этого безумия, от поставок оружия, подготовки украинских военных и сбора этих 100 миллиардов долларов и "закачивания" их в войну". Сийярто также отметил, что подобными планами, а также решением создать миссию по координации подготовки украинских военных и отправке оружия Киеву НАТО переходит собственные красные линии. Ранее Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. Сийярто после встречи глав МИД стран альянса выразил сомнения в том, что проект фонда НАТО в помощь Украине будет принят, поскольку не в восторге от идеи, помимо Венгрии, и другие европейские страны, в том числе крупное государство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240419/nato-1941117561.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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в мире, венгрия, украина, киев, йенс столтенберг, петер сийярто, виктор орбан, нато
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, Петер Сийярто, Виктор Орбан, НАТО
НАТО хочет собрать еще сто миллиардов долларов для Украины, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия будет бороться, чтобы не участвовать в новом фонде для Украины

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 мая - РИА Новости. Страны НАТО во вторник получили от генерального секретаря Йенса Столтенберга предложение о сборе нового фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет, Венгрия будет бороться, чтобы не участвовать в этом безумии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«

"Сейчас НАТО хочет "закачать" новые 100 миллиардов долларов в эту войну. Соответствующее предложение генерального секретаря НАТО во вторник поступило на первое чтение к странам-членам. Мы во вторник получили предложение о том, как генеральный секретарь НАТО хочет собрать со стран-членов эти 100 миллиардов долларов", - сказал Сийярто в видеообращении в Facebook*.

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По его словам, предполагается распределить новый фонд на пять лет. "Это означает, что НАТО рассчитывает на затягивание войны еще на пять лет, а мы знаем, какие риски это несет", - добавил Сийярто.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что "в последующие недели в ходе переговоров будет бороться, чтобы Венгрия могла остаться в стороне от этого безумия, от поставок оружия, подготовки украинских военных и сбора этих 100 миллиардов долларов и "закачивания" их в войну".
Сийярто также отметил, что подобными планами, а также решением создать миссию по координации подготовки украинских военных и отправке оружия Киеву НАТО переходит собственные красные линии.
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Ранее Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. Сийярто после встречи глав МИД стран альянса выразил сомнения в том, что проект фонда НАТО в помощь Украине будет принят, поскольку не в восторге от идеи, помимо Венгрии, и другие европейские страны, в том числе крупное государство.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВенгрияУкраинаКиевЙенс СтолтенбергПетер СийяртоВиктор ОрбанНАТО
 
 
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