НАТО хочет собрать еще сто миллиардов долларов для Украины, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия будет бороться, чтобы не участвовать в новом фонде для Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Фотохост-агентство РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 2 мая - РИА Новости. Страны НАТО во вторник получили от генерального секретаря Йенса Столтенберга предложение о сборе нового фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет, Венгрия будет бороться, чтобы не участвовать в этом безумии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"Сейчас НАТО хочет "закачать" новые 100 миллиардов долларов в эту войну. Соответствующее предложение генерального секретаря НАТО во вторник поступило на первое чтение к странам-членам. Мы во вторник получили предложение о том, как генеральный секретарь НАТО хочет собрать со стран-членов эти 100 миллиардов долларов", - сказал Сийярто в видеообращении в Facebook*.
По его словам, предполагается распределить новый фонд на пять лет. "Это означает, что НАТО рассчитывает на затягивание войны еще на пять лет, а мы знаем, какие риски это несет", - добавил Сийярто.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что "в последующие недели в ходе переговоров будет бороться, чтобы Венгрия могла остаться в стороне от этого безумия, от поставок оружия, подготовки украинских военных и сбора этих 100 миллиардов долларов и "закачивания" их в войну".
Сийярто также отметил, что подобными планами, а также решением создать миссию по координации подготовки украинских военных и отправке оружия Киеву НАТО переходит собственные красные линии.
США гарантируют: Зеленский придумал Украине светлое будущее
30 апреля, 08:00
Ранее Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. Сийярто после встречи глав МИД стран альянса выразил сомнения в том, что проект фонда НАТО в помощь Украине будет принят, поскольку не в восторге от идеи, помимо Венгрии, и другие европейские страны, в том числе крупное государство.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
11 апреля, 08:00