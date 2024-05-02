https://ria.ru/20240502/shturmoviki-1943393074.html
Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ
Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:02
2024-05-02T05:02
2024-05-02T05:46
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", а также уничтожили ангары с техникой", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Как уточнили в Минобороны, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полетное задание выполнено, уничтожена специальная техника и живая сила противника. Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик, на котором видна подготовка самолетов к вылету, взлет и выход в район нанесения удара. Показано, как самолеты с кабрирования наносят удар, выполняют маневр и отстреливают тепловые ловушки, после чего возвращаются на аэродром.
https://ria.ru/20240502/gorod-1943391416.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ
Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ
МО: российские Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", а также уничтожили ангары с техникой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Как уточнили в Минобороны, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полетное задание выполнено, уничтожена специальная техника и живая сила противника.
Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик, на котором видна подготовка самолетов к вылету, взлет и выход в район нанесения удара. Показано, как самолеты с кабрирования наносят удар, выполняют маневр и отстреливают тепловые ловушки, после чего возвращаются на аэродром.