https://ria.ru/20240502/shpionazh-1943530418.html

В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже

В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 02.05.2024

В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже

Гражданку Украины, проживающую на территории освобожденного района Луганской Народной Республики, задержали за шпионаж в пользу Киева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:19

2024-05-02T17:19

2024-05-02T17:19

специальная военная операция на украине

украина

россия

луганская народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Гражданку Украины, проживающую на территории освобожденного района Луганской Народной Республики, задержали за шпионаж в пользу Киева, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве. По данным следствия, проживающая в поселке Троицкое гражданка Украины, стремясь помочь ВСУ, собирала сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО. Уточняется, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие. "Передавала данные, дислокацию российской техники в период с марта по май месяц 2023 года. Я передавала данные по телефону военнослужащим Украины с целью нанесения удара. Я осознавала, что могут пострадать гражданские люди, ну, если бы вернуть и отмотать это время назад, конечно, я бы так бы не поступила", - рассказывает задержанная на видео, предоставленном региональным управлением ФСБ.

https://ria.ru/20240405/shpionka-1938056112.html

украина

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность