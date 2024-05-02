https://ria.ru/20240502/shpionazh-1943530418.html
В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже
В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 02.05.2024
В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже
Гражданку Украины, проживающую на территории освобожденного района Луганской Народной Республики, задержали за шпионаж в пользу Киева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:19
2024-05-02T17:19
2024-05-02T17:19
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Гражданку Украины, проживающую на территории освобожденного района Луганской Народной Республики, задержали за шпионаж в пользу Киева, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве. По данным следствия, проживающая в поселке Троицкое гражданка Украины, стремясь помочь ВСУ, собирала сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО. Уточняется, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие. "Передавала данные, дислокацию российской техники в период с марта по май месяц 2023 года. Я передавала данные по телефону военнослужащим Украины с целью нанесения удара. Я осознавала, что могут пострадать гражданские люди, ну, если бы вернуть и отмотать это время назад, конечно, я бы так бы не поступила", - рассказывает задержанная на видео, предоставленном региональным управлением ФСБ.
https://ria.ru/20240405/shpionka-1938056112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала в ЛНР гражданку Украины за шпионаж в пользу Киева
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Гражданку Украины, проживающую на территории освобожденного района Луганской Народной Республики, задержали за шпионаж в пользу Киева, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, проживающая в поселке Троицкое гражданка Украины, стремясь помочь ВСУ
, собирала сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО. Уточняется, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие.
"Передавала данные, дислокацию российской техники в период с марта по май месяц 2023 года. Я передавала данные по телефону военнослужащим Украины с целью нанесения удара. Я осознавала, что могут пострадать гражданские люди, ну, если бы вернуть и отмотать это время назад, конечно, я бы так бы не поступила", - рассказывает задержанная на видео, предоставленном региональным управлением ФСБ.