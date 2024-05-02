https://ria.ru/20240502/shpionazh-1943490796.html
Житель Запорожской области получил 11 лет за шпионаж
Житель Запорожской области получил 11 лет за шпионаж - РИА Новости, 02.05.2024
Житель Запорожской области получил 11 лет за шпионаж
Житель Запорожской области осуждён на 11 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины, сообщили журналистам в региональном УФСБ. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:57
2024-05-02T14:57
2024-05-02T15:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Житель Запорожской области осуждён на 11 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины, сообщили журналистам в региональном УФСБ. По данным следствия, фигурант по заданию сотрудника военной разведки Украины собирал информацию о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооруженных сил РФ на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов. "Вступившим в силу приговором Верховного суда республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве Гражданина Украины судили по статье 276 УК РФ "Шпионаж".
https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, безопасность, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Запорожской области получил 11 лет за шпионаж
Верховный суд Крыма приговорил жителя Запорожской области к 11 годам за шпионаж