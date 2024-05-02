https://ria.ru/20240502/shpionazh-1943490796.html

Житель Запорожской области получил 11 лет за шпионаж

Житель Запорожской области получил 11 лет за шпионаж - РИА Новости, 02.05.2024

Житель Запорожской области получил 11 лет за шпионаж

Житель Запорожской области осуждён на 11 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины, сообщили журналистам в региональном УФСБ. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:57

2024-05-02T14:57

2024-05-02T15:05

специальная военная операция на украине

запорожская область

безопасность

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Житель Запорожской области осуждён на 11 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины, сообщили журналистам в региональном УФСБ. По данным следствия, фигурант по заданию сотрудника военной разведки Украины собирал информацию о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооруженных сил РФ на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов. "Вступившим в силу приговором Верховного суда республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве Гражданина Украины судили по статье 276 УК РФ "Шпионаж".

https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

запорожская область, безопасность, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)