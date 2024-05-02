https://ria.ru/20240502/shkola-1943366479.html

В Новой Москве школу по городской программе построили уже на 50 процентов

В Новой Москве школу по городской программе построили уже на 50 процентов - РИА Новости, 02.05.2024

В Новой Москве школу по городской программе построили уже на 50 процентов

Возведение школы на 1150 мест на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы завершено более чем на 50 процентов, там планируют... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T09:13

2024-05-02T09:13

2024-05-02T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943366224_0:9:2560:1449_1920x0_80_0_0_e1332ae475067fedeb5bba4d8a389798.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Возведение школы на 1150 мест на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы завершено более чем на 50 процентов, там планируют создать свыше 140 новых рабочих мест в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Соглашение о строительстве школы по программе стимулирования создания МПТ было подписано в 2021 году. На текущий момент готовность объекта составляет 50%. После ввода в эксплуатацию школу передадут городу", — сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что площадь здания образовательного учреждения будет не менее 27 тыс. кв. м. На сегодняшний день там проводят внутренние отделочные и фасадные работы, монтируют внутренние инженерные системы. Полностью построить здание школы планируется в 2025 году. Она войдет в состав ЖК "Саларьево парк".В компании застройщика пояснили, что для школьников будут оборудованы базовые классы, а также специализированные кабинеты информатики, лаборатории робототехники, химико-технического направления, естественных наук, классы ботаники и растениеводства, мастерская акварельной живописи и музыки, а также шахматный кружок.За 4 года реализации программа стимулирования создания МПТ охватила практически все столичные районы. Власти города заключили свыше 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают возведение более 4,5 млн кв. м недвижимости – это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Кроме того, совокупно в развитие мегаполиса и создание МПТ будет привлечено более 1,4 трлн руб. Благодаря чему появится возможность создать свыше 210 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики Москвы.Ранее Овчинский сообщал, что столичные предприятия внедряют искусственный интеллект, автоматизированные линии, а также различные роботизированные системы, при этом каждое третье предприятие в городе — высокотехнологичное.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский