https://ria.ru/20240502/saldo-1943565300.html

При обстреле гражданской машины в Херсонской области погиб человек

При обстреле гражданской машины в Херсонской области погиб человек - РИА Новости, 02.05.2024

При обстреле гражданской машины в Херсонской области погиб человек

Один человек погиб, один ранен при обстреле гражданской машины в селе Казачьи Лагеря Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T20:13

2024-05-02T20:13

2024-05-02T20:24

происшествия

херсонская область

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Один человек погиб, один ранен при обстреле гражданской машины в селе Казачьи Лагеря Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо."Киевский режим обстрелял гражданский автомобиль в селе Казачьи Лагеря. Погиб один человек, ещё одна местная жительница получила осколочные ранения", — написал Сальдо в своем Telegram-канале.В Голопристанском округе обстрелы привели к двум лесным пожарам площадью два гектара, добавил губернатор.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

херсонская область

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происшествия, херсонская область , владимир сальдо