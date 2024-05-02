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При обстреле гражданской машины в Херсонской области погиб человек
При обстреле гражданской машины в Херсонской области погиб человек - РИА Новости, 02.05.2024
При обстреле гражданской машины в Херсонской области погиб человек
Один человек погиб, один ранен при обстреле гражданской машины в селе Казачьи Лагеря Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T20:13
2024-05-02T20:13
2024-05-02T20:24
происшествия
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Один человек погиб, один ранен при обстреле гражданской машины в селе Казачьи Лагеря Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо."Киевский режим обстрелял гражданский автомобиль в селе Казачьи Лагеря. Погиб один человек, ещё одна местная жительница получила осколочные ранения", — написал Сальдо в своем Telegram-канале.В Голопристанском округе обстрелы привели к двум лесным пожарам площадью два гектара, добавил губернатор.
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происшествия, херсонская область , владимир сальдо
Происшествия, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо
При обстреле гражданской машины в Херсонской области погиб человек
Сальдо: при обстреле Херсонской области ВСУ один человек погиб и один пострадал