https://ria.ru/20240502/rybopromyshlenniki-1943398176.html

Суд взыскал 17,4 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока

Суд взыскал 17,4 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока - РИА Новости, 02.05.2024

Суд взыскал 17,4 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока

Арбитражный суд Приморского края по иску Генеральной прокуратуры взыскал более 17 миллиардов рублей с дальневосточных рыбопромышленников, среди которых и... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T07:14

2024-05-02T07:14

2024-05-02T12:52

дальний восток

россия

происшествия

олег кан

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края по иску Генеральной прокуратуры взыскал более 17 миллиардов рублей с дальневосточных рыбопромышленников, среди которых и "крабовый король" Дмитрий Дремлюга, передает корреспондент РИА Новости из суда."Взыскать солидарно с Дремлюги Д. В.(и других ответчиков) в пользу Российской Федерации ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 17,4 миллиарда рублей", — зачитал решение судья.Суд признал недействительными договоры между Федеральным агентством по рыболовству и компаниями-ответчиками, закрепляющие доли квот на вылов краба. Генпрокуратура просила также в счет частичного возмещения ущерба обратить взыскание на доли ответчиков в компаниях. Их совокупная стоимость составляет более полутора миллионов рублей, но не превышает размер ущерба."Обратить решение к немедленному исполнению, исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу", — заявил судья.По словам адвоката одного из ответчиков, защита обжалует это решение.В конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе "крабовые короли" Дмитрий Дремлюга и Олег Кан.В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании "Краб Марин", "Реал Девелопмент", "Мерлион" и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний "Монерон", "Аквамарин", "Севрыбфлот".В конце марта Арбитражный суд Приморского края взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей.Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет.В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток" и Приморская рыболовная компания. В августе прошлого года суд передал в доход государства имущество Дремлюги на 4,3 миллиарда рублей. Тогда речь также шла о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. По информации дальневосточных СМИ, бизнесмен, против которого возбудили несколько уголовных дел, уехал из России более десяти лет назад. Он является гражданином Украины.Кан заочно проходит по двум уголовным делам: по одному его обвиняют в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году, по второму — в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

https://ria.ru/20240412/aktivy-1939661380.html

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дальний восток, россия, происшествия, олег кан, дмитрий пашов, украина