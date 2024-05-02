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ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 02.05.2024
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19:53 02.05.2024 (обновлено: 19:58 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/pvo-1943561601.html
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 02.05.2024
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Российские средства ПВО около 19.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:53
2024-05-02T19:58
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
пво
безопасность
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 19.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в Telegram-канале."Второго мая около 19.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240502/opasnost-1943548366.html
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белгородская область, россия, пво, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, ПВО, Безопасность
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

ПВО около 19.20 мск сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе над Белгородом
Работа ПВО в небе над Белгородом
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе над Белгородом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 19.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
"Второго мая около 19.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПВОБезопасность
 
 
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