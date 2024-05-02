https://ria.ru/20240502/pvo-1943499902.html
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 02.05.2024
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства ПВО около 14:50 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:21
2024-05-02T15:21
2024-05-02T15:31
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14:50 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России"Второго мая около 14.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240502/zrk-1943388772.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью