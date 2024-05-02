https://ria.ru/20240502/pvo-1943499902.html

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 02.05.2024

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО около 14:50 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:21

2024-05-02T15:21

2024-05-02T15:31

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14:50 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России"Второго мая около 14.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240502/zrk-1943388772.html

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, россия, происшествия, украина, вооруженные силы украины