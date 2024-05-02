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В Крыму возобновили движение через пункт пропуска "Джанкой"

В Крыму возобновили движение через пункт пропуска "Джанкой" - РИА Новости, 02.05.2024

В Крыму возобновили движение через пункт пропуска "Джанкой"

Движение через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма, перекрытое из-за ракетной опасности в Херсонской области, возобновлено, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:27

2024-05-02T19:27

2024-05-02T19:30

республика крым

джанкой

херсонская область

россия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма, перекрытое из-за ракетной опасности в Херсонской области, возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между регионами.Движение перекрыли в 18.19 мск в четверг из-за объявленной на юге Херсонской области, граничащей с Крымом, ракетной опасности. В районе пункта пропуска "Джанкой" находится Чонгарский мост, который ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ."Движение через пункт пропуска "Джанкой" возобновлено", - говорится в сообщении.Пункт пропуска открыли в 19.15 мск.

https://ria.ru/20240502/most-1943554862.html

республика крым

джанкой

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республика крым, джанкой, херсонская область , россия, безопасность