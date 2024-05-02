Волгоградские предприниматели представили продукцию в Азербайджане
© Фото : правительство Волгоградской областиВолгоградские предприниматели представили продукцию в Азербайджане
Волгоградские предприниматели представили продукцию в Азербайджане
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Предприниматели Волгоградской области презентовали потенциальным партнерам в Азербайджане высоковольтное оборудование, ароматические диффузоры, светодиодные конструкции, мебель, в том числе садовую, вяленые томаты и сливы, а также мороженое, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, представители компаний приняли участие в официальной встрече с Торговым представителем РФ в Азербайджане Русланом Мирсаяповым. Также состоялось более 30 целевых встреч с зарубежными партнерами, по итогам которых намечены варианты сотрудничества.
Особый интерес вызвали плетеная мебель и ароматическая продукция волгоградского производства.
Региональный Центр поддержки экспорта содействует предпринимателям в продвижении их товаров через участие в межрегиональных и международных форумах, помогает в оформлении и сертификации продукции, предоставляет другие услуги.
Мероприятия реализуются по нацпроектам "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство".