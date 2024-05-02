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Волгоградские предприниматели представили продукцию в Азербайджане - РИА Новости, 02.05.2024
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17:55 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/produktsiya-1943538320.html
Волгоградские предприниматели представили продукцию в Азербайджане
Волгоградские предприниматели представили продукцию в Азербайджане - РИА Новости, 02.05.2024
Волгоградские предприниматели представили продукцию в Азербайджане
Предприниматели Волгоградской области презентовали потенциальным партнерам в Азербайджане высоковольтное оборудование, ароматические диффузоры, светодиодные... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:55
2024-05-02T17:55
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Предприниматели Волгоградской области презентовали потенциальным партнерам в Азербайджане высоковольтное оборудование, ароматические диффузоры, светодиодные конструкции, мебель, в том числе садовую, вяленые томаты и сливы, а также мороженое, сообщает пресс-служба правительства региона. По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, представители компаний приняли участие в официальной встрече с Торговым представителем РФ в Азербайджане Русланом Мирсаяповым. Также состоялось более 30 целевых встреч с зарубежными партнерами, по итогам которых намечены варианты сотрудничества. Особый интерес вызвали плетеная мебель и ароматическая продукция волгоградского производства. Региональный Центр поддержки экспорта содействует предпринимателям в продвижении их товаров через участие в межрегиональных и международных форумах, помогает в оформлении и сертификации продукции, предоставляет другие услуги. Мероприятия реализуются по нацпроектам "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , волгоградская область, руслан мирсаяпов
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Волгоградская область, Руслан Мирсаяпов

Волгоградские предприниматели представили продукцию в Азербайджане

© Фото : правительство Волгоградской областиВолгоградские предприниматели представили продукцию в Азербайджане
Волгоградские предприниматели представили продукцию в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : правительство Волгоградской области
Волгоградские предприниматели представили продукцию в Азербайджане
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Предприниматели Волгоградской области презентовали потенциальным партнерам в Азербайджане высоковольтное оборудование, ароматические диффузоры, светодиодные конструкции, мебель, в том числе садовую, вяленые томаты и сливы, а также мороженое, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, представители компаний приняли участие в официальной встрече с Торговым представителем РФ в Азербайджане Русланом Мирсаяповым. Также состоялось более 30 целевых встреч с зарубежными партнерами, по итогам которых намечены варианты сотрудничества.
В Хабаровском крае выбрали Народного предпринимателя – 2024 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
"Народного предпринимателя" выбрали в Хабаровском крае
Вчера, 15:14
Особый интерес вызвали плетеная мебель и ароматическая продукция волгоградского производства.
Региональный Центр поддержки экспорта содействует предпринимателям в продвижении их товаров через участие в межрегиональных и международных форумах, помогает в оформлении и сертификации продукции, предоставляет другие услуги.
Мероприятия реализуются по нацпроектам "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаВолгоградская областьРуслан Мирсаяпов
 
 
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