https://ria.ru/20240502/produktsiya-1943538320.html

Волгоградские предприниматели представили продукцию в Азербайджане

Волгоградские предприниматели представили продукцию в Азербайджане - РИА Новости, 02.05.2024

Волгоградские предприниматели представили продукцию в Азербайджане

Предприниматели Волгоградской области презентовали потенциальным партнерам в Азербайджане высоковольтное оборудование, ароматические диффузоры, светодиодные... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:55

2024-05-02T17:55

2024-05-02T17:55

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

волгоградская область

руслан мирсаяпов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943538719_0:35:1237:730_1920x0_80_0_0_d41f02be56d91e7c6eec713d8690bc37.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Предприниматели Волгоградской области презентовали потенциальным партнерам в Азербайджане высоковольтное оборудование, ароматические диффузоры, светодиодные конструкции, мебель, в том числе садовую, вяленые томаты и сливы, а также мороженое, сообщает пресс-служба правительства региона. По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, представители компаний приняли участие в официальной встрече с Торговым представителем РФ в Азербайджане Русланом Мирсаяповым. Также состоялось более 30 целевых встреч с зарубежными партнерами, по итогам которых намечены варианты сотрудничества. Особый интерес вызвали плетеная мебель и ароматическая продукция волгоградского производства. Региональный Центр поддержки экспорта содействует предпринимателям в продвижении их товаров через участие в межрегиональных и международных форумах, помогает в оформлении и сертификации продукции, предоставляет другие услуги. Мероприятия реализуются по нацпроектам "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240502/predprinimatel-1943491960.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , волгоградская область, руслан мирсаяпов