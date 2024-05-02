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В России потушили 59 природных пожаров за сутки
В России потушили 59 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 02.05.2024
В России потушили 59 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 59 природных пожаров на площади 5362 гектара, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:27
2024-05-02T09:27
2024-05-02T10:06
происшествия
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хабаровский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В России за сутки потушили 59 природных пожаров на площади 5362 гектара, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.05.2024 года в 20 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 59 лесных пожаров на площади 5362 гектаров", — говорится в публикации. К полуночи 2 мая в России действовал 51 лесной пожар на площади 42 378 гектаров, которые активно тушили. Наибольшую площадь возгораний зафиксировали в Хабаровском крае — там действовали 14 пожаров на 28 278 гектарах.
https://ria.ru/20240430/pozhar-1943217102.html
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происшествия, россия, хабаровский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Природные пожары в России
В России потушили 59 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 59 природных пожаров на площади 5362 гектаров