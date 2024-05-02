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В России потушили 59 природных пожаров за сутки

В России потушили 59 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 02.05.2024

В России потушили 59 природных пожаров за сутки

В России за сутки потушили 59 природных пожаров на площади 5362 гектара, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T09:27

2024-05-02T09:27

2024-05-02T10:06

происшествия

россия

хабаровский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В России за сутки потушили 59 природных пожаров на площади 5362 гектара, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.05.2024 года в 20 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 59 лесных пожаров на площади 5362 гектаров", — говорится в публикации. К полуночи 2 мая в России действовал 51 лесной пожар на площади 42 378 гектаров, которые активно тушили. Наибольшую площадь возгораний зафиксировали в Хабаровском крае — там действовали 14 пожаров на 28 278 гектарах.

https://ria.ru/20240430/pozhar-1943217102.html

россия

хабаровский край

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2024

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происшествия, россия, хабаровский край, природные пожары в россии