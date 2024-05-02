Рейтинг@Mail.ru
Во время пожара в Москве три вертолета совершили 17 сбросов воды - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 02.05.2024 (обновлено: 23:59 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/pozhar-1943587974.html
Во время пожара в Москве три вертолета совершили 17 сбросов воды
Во время пожара в Москве три вертолета совершили 17 сбросов воды - РИА Новости, 02.05.2024
Во время пожара в Москве три вертолета совершили 17 сбросов воды
Три вертолета Московского авиационного центра совершили 17 сбросов воды общим объёмом 95 тонн во время тушения пожара на востоке столицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T23:52
2024-05-02T23:59
происшествия
россия
москва
московский авиационный центр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943582540_0:72:550:381_1920x0_80_0_0_d964fb6a942c0611567e85e9b42fdbc6.png
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Три вертолета Московского авиационного центра совершили 17 сбросов воды общим объёмом 95 тонн во время тушения пожара на востоке столицы, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в ведомстве информировали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы. На месте происшествия обвалилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составляет 2,5 тысячи. На месте для тушения пожара задействованы 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлечена авиация. Сведений о пострадавших не поступало. "Тремя вертолётами Московского авиационного центра совершено 17 сбросов воды общим объёмом 95 тонн", - говорится в сообщении.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943582540_0:19:550:431_1920x0_80_0_0_4f80cb6634b9378e200e1425965f0d11.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, московский авиационный центр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, Московский авиационный центр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во время пожара в Москве три вертолета совершили 17 сбросов воды

МЧС: во время пожара на востоке Москве 3 вертолета совершили 17 сбросов воды

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПожар на востоке Москвы в административно-производственном здании
Пожар на востоке Москвы в административно-производственном здании
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Пожар на востоке Москвы в административно-производственном здании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Три вертолета Московского авиационного центра совершили 17 сбросов воды общим объёмом 95 тонн во время тушения пожара на востоке столицы, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в ведомстве информировали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы. На месте происшествия обвалилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составляет 2,5 тысячи. На месте для тушения пожара задействованы 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлечена авиация. Сведений о пострадавших не поступало.
"Тремя вертолётами Московского авиационного центра совершено 17 сбросов воды общим объёмом 95 тонн", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковский авиационный центрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала