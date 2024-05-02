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Во время пожара в Москве три вертолета совершили 17 сбросов воды

Во время пожара в Москве три вертолета совершили 17 сбросов воды - РИА Новости, 02.05.2024

Во время пожара в Москве три вертолета совершили 17 сбросов воды

Три вертолета Московского авиационного центра совершили 17 сбросов воды общим объёмом 95 тонн во время тушения пожара на востоке столицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T23:52

2024-05-02T23:52

2024-05-02T23:59

происшествия

россия

москва

московский авиационный центр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Три вертолета Московского авиационного центра совершили 17 сбросов воды общим объёмом 95 тонн во время тушения пожара на востоке столицы, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в ведомстве информировали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы. На месте происшествия обвалилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составляет 2,5 тысячи. На месте для тушения пожара задействованы 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлечена авиация. Сведений о пострадавших не поступало. "Тремя вертолётами Московского авиационного центра совершено 17 сбросов воды общим объёмом 95 тонн", - говорится в сообщении.

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происшествия, россия, москва, московский авиационный центр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)