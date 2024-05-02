https://ria.ru/20240502/pozhar-1943587974.html
Во время пожара в Москве три вертолета совершили 17 сбросов воды
Во время пожара в Москве три вертолета совершили 17 сбросов воды - РИА Новости, 02.05.2024
Во время пожара в Москве три вертолета совершили 17 сбросов воды
Три вертолета Московского авиационного центра совершили 17 сбросов воды общим объёмом 95 тонн во время тушения пожара на востоке столицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T23:52
2024-05-02T23:52
2024-05-02T23:59
происшествия
россия
москва
московский авиационный центр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943582540_0:72:550:381_1920x0_80_0_0_d964fb6a942c0611567e85e9b42fdbc6.png
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Три вертолета Московского авиационного центра совершили 17 сбросов воды общим объёмом 95 тонн во время тушения пожара на востоке столицы, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в ведомстве информировали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы. На месте происшествия обвалилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составляет 2,5 тысячи. На месте для тушения пожара задействованы 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлечена авиация. Сведений о пострадавших не поступало. "Тремя вертолётами Московского авиационного центра совершено 17 сбросов воды общим объёмом 95 тонн", - говорится в сообщении.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943582540_0:19:550:431_1920x0_80_0_0_4f80cb6634b9378e200e1425965f0d11.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, московский авиационный центр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, Московский авиационный центр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во время пожара в Москве три вертолета совершили 17 сбросов воды
МЧС: во время пожара на востоке Москве 3 вертолета совершили 17 сбросов воды