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К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию - РИА Новости, 02.05.2024
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22:39 02.05.2024 (обновлено: 23:49 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/pozhar-1943582723.html
К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию
К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию - РИА Новости, 02.05.2024
К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию
К тушению пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы привлекли авиацию, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T22:39
2024-05-02T23:49
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московский авиационный центр
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. К тушению пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы привлекли авиацию, сообщила пресс-служба МЧС России. "К тушению привлечена авиация Московского авиационного центра", — говорится в заявлении.Пожар в трехэтажном здании произошел в четверг вечером. По последним данным, площадь возгорания составляет 2500 квадратных метров. Кроме того, произошло частичное обрушение кровли на площади тысяча "квадратов".Для тушения задействовали 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Спасатели локализовали пожар.Сведений о пострадавших не поступало.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский авиационный центр
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московский авиационный центр
К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию

МЧС: к тушению пожара в трехэтажном здании на востоке Москвы привлекли авиацию

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПожар на востоке Москвы в административно-производственном здании
Пожар на востоке Москвы в административно-производственном здании
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Пожар на востоке Москвы в административно-производственном здании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. К тушению пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы привлекли авиацию, сообщила пресс-служба МЧС России.
"К тушению привлечена авиация Московского авиационного центра", — говорится в заявлении.
Пожар в трехэтажном здании произошел в четверг вечером. По последним данным, площадь возгорания составляет 2500 квадратных метров. Кроме того, произошло частичное обрушение кровли на площади тысяча "квадратов".
Для тушения задействовали 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Спасатели локализовали пожар.
Сведений о пострадавших не поступало.
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