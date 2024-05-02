https://ria.ru/20240502/pozhar-1943582723.html
К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию
К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию - РИА Новости, 02.05.2024
К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию
К тушению пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы привлекли авиацию, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T22:39
2024-05-02T22:39
2024-05-02T23:49
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московский авиационный центр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943582540_0:72:550:381_1920x0_80_0_0_d964fb6a942c0611567e85e9b42fdbc6.png
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. К тушению пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы привлекли авиацию, сообщила пресс-служба МЧС России. "К тушению привлечена авиация Московского авиационного центра", — говорится в заявлении.Пожар в трехэтажном здании произошел в четверг вечером. По последним данным, площадь возгорания составляет 2500 квадратных метров. Кроме того, произошло частичное обрушение кровли на площади тысяча "квадратов".Для тушения задействовали 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Спасатели локализовали пожар.Сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943582540_0:19:550:431_1920x0_80_0_0_4f80cb6634b9378e200e1425965f0d11.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский авиационный центр
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московский авиационный центр
К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию
МЧС: к тушению пожара в трехэтажном здании на востоке Москвы привлекли авиацию