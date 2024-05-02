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К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию

К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию - РИА Новости, 02.05.2024

К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию

К тушению пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы привлекли авиацию, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T22:39

2024-05-02T22:39

2024-05-02T23:49

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московский авиационный центр

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. К тушению пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы привлекли авиацию, сообщила пресс-служба МЧС России. "К тушению привлечена авиация Московского авиационного центра", — говорится в заявлении.Пожар в трехэтажном здании произошел в четверг вечером. По последним данным, площадь возгорания составляет 2500 квадратных метров. Кроме того, произошло частичное обрушение кровли на площади тысяча "квадратов".Для тушения задействовали 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Спасатели локализовали пожар.Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский авиационный центр