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При пожаре на востоке Москвы обрушилась кровля здания

При пожаре на востоке Москвы обрушилась кровля здания - РИА Новости, 02.05.2024

При пожаре на востоке Москвы обрушилась кровля здания

На востоке Москвы загорелось трехэтажное административно-производственное здание, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T22:07

2024-05-02T22:07

2024-05-02T22:39

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На востоке Москвы загорелось трехэтажное административно-производственное здание, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара составляет 2500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади тысяча квадратных метров", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, для тушения задействовали 120 человек личного состава и 35 единиц техники.Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)