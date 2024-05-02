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При пожаре на востоке Москвы обрушилась кровля здания
При пожаре на востоке Москвы обрушилась кровля здания - РИА Новости, 02.05.2024
При пожаре на востоке Москвы обрушилась кровля здания
На востоке Москвы загорелось трехэтажное административно-производственное здание, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T22:07
2024-05-02T22:07
2024-05-02T22:39
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На востоке Москвы загорелось трехэтажное административно-производственное здание, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара составляет 2500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади тысяча квадратных метров", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, для тушения задействовали 120 человек личного состава и 35 единиц техники.Информация о пострадавших не поступала.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на востоке Москвы обрушилась кровля здания
МЧС: при пожаре на востоке Москвы обрушилась кровля трехэтажного здания