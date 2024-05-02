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В Москве загорелось административно-производственное здание - РИА Новости, 02.05.2024
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21:48 02.05.2024 (обновлено: 21:55 02.05.2024)
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В Москве загорелось административно-производственное здание
В Москве загорелось административно-производственное здание - РИА Новости, 02.05.2024
В Москве загорелось административно-производственное здание
Спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T21:48
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, улица Буракова, 27, корпус 40. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в трехэтажном административно-производственном здании", - говорится в сообщении.Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, москва
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Москва
В Москве загорелось административно-производственное здание

На востоке Москвы загорелось трехэтажное административно-производственное здание

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, улица Буракова, 27, корпус 40. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в трехэтажном административно-производственном здании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.
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