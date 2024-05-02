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В Москве загорелось административно-производственное здание

В Москве загорелось административно-производственное здание - РИА Новости, 02.05.2024

В Москве загорелось административно-производственное здание

Спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T21:48

2024-05-02T21:48

2024-05-02T21:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, улица Буракова, 27, корпус 40. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в трехэтажном административно-производственном здании", - говорится в сообщении.Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, москва