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Источник раскрыл подробности покушения на убийство продавщицы в Курске - РИА Новости, 02.05.2024
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17:12 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/pokushenie-1943528983.html
Источник раскрыл подробности покушения на убийство продавщицы в Курске
Источник раскрыл подробности покушения на убийство продавщицы в Курске - РИА Новости, 02.05.2024
Источник раскрыл подробности покушения на убийство продавщицы в Курске
Избиение продавщицы в Курске следователи регионального управления СК РФ, проводящие пока не завершенную проверку, расценивают как покушение на убийство, сообщил РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:12
2024-05-02T17:12
происшествия
россия
курская область
курск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Избиение продавщицы в Курске следователи регионального управления СК РФ, проводящие пока не завершенную проверку, расценивают как покушение на убийство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона; в полиции заявили, что обидчик женщины установлен. На появившейся в Telegram-канале "Курский бомонд" видеозаписи мужчина хватает за волосы продавщицу в продуктовом магазине, наносит удары кулаком по лицу, валит с ног и покидает помещение; на полу много крови потерпевшей. В комментарии к этому видео от имени невестки сказано, что женщине наложили восемь швов на лице, у неё был сломан нос и сотрясение мозга. "Полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления по факту избиения продавщицы в продуктовом магазине. Это дело передали в Следственный комитет, они проводят проверку. Произошедшее расценивается как покушение на убийство. Злоумышленник пока ещё не задержан", — рассказал источник. В полиции сообщили, что была проведена проверка по факту произошедшего, а лицо, причинившее телесные повреждения 56-летней потерпевшей, установлено. "Согласно данным, полученным по итогам проведенной судмедэскпертизы, данная категория уголовных дел относится к делам частного обвинения и рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства. В рамках всесторонней проверки собран материал с доказательной базой, на которую может основываться потерпевшая при обращении в суд для защиты своих интересов", — сообщили в полиции. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Курской области провести проверку по факту произошедшего и доложить об обстоятельствах, которые выяснятся в начале расследования, а также по итогам проверки. Прокуратура Курской области начала проверку по обращению пострадавшей женщины.
https://ria.ru/20240204/arest-1925323591.html
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россия
курская область
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происшествия, россия, курская область, курск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курская область, Курск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник раскрыл подробности покушения на убийство продавщицы в Курске

СК рассматривает избиение продавщицы в Курске как покушение на убийство

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Избиение продавщицы в Курске следователи регионального управления СК РФ, проводящие пока не завершенную проверку, расценивают как покушение на убийство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона; в полиции заявили, что обидчик женщины установлен.
На появившейся в Telegram-канале "Курский бомонд" видеозаписи мужчина хватает за волосы продавщицу в продуктовом магазине, наносит удары кулаком по лицу, валит с ног и покидает помещение; на полу много крови потерпевшей. В комментарии к этому видео от имени невестки сказано, что женщине наложили восемь швов на лице, у неё был сломан нос и сотрясение мозга.
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"Полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления по факту избиения продавщицы в продуктовом магазине. Это дело передали в Следственный комитет, они проводят проверку. Произошедшее расценивается как покушение на убийство. Злоумышленник пока ещё не задержан", — рассказал источник.
В полиции сообщили, что была проведена проверка по факту произошедшего, а лицо, причинившее телесные повреждения 56-летней потерпевшей, установлено.
"Согласно данным, полученным по итогам проведенной судмедэскпертизы, данная категория уголовных дел относится к делам частного обвинения и рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства. В рамках всесторонней проверки собран материал с доказательной базой, на которую может основываться потерпевшая при обращении в суд для защиты своих интересов", — сообщили в полиции.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Курской области провести проверку по факту произошедшего и доложить об обстоятельствах, которые выяснятся в начале расследования, а также по итогам проверки.
Прокуратура Курской области начала проверку по обращению пострадавшей женщины.
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