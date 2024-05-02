https://ria.ru/20240502/pokushenie-1943528983.html

Источник раскрыл подробности покушения на убийство продавщицы в Курске

Источник раскрыл подробности покушения на убийство продавщицы в Курске - РИА Новости, 02.05.2024

Источник раскрыл подробности покушения на убийство продавщицы в Курске

Избиение продавщицы в Курске следователи регионального управления СК РФ, проводящие пока не завершенную проверку, расценивают как покушение на убийство, сообщил РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:12

2024-05-02T17:12

2024-05-02T17:12

происшествия

россия

курская область

курск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Избиение продавщицы в Курске следователи регионального управления СК РФ, проводящие пока не завершенную проверку, расценивают как покушение на убийство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона; в полиции заявили, что обидчик женщины установлен. На появившейся в Telegram-канале "Курский бомонд" видеозаписи мужчина хватает за волосы продавщицу в продуктовом магазине, наносит удары кулаком по лицу, валит с ног и покидает помещение; на полу много крови потерпевшей. В комментарии к этому видео от имени невестки сказано, что женщине наложили восемь швов на лице, у неё был сломан нос и сотрясение мозга. "Полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления по факту избиения продавщицы в продуктовом магазине. Это дело передали в Следственный комитет, они проводят проверку. Произошедшее расценивается как покушение на убийство. Злоумышленник пока ещё не задержан", — рассказал источник. В полиции сообщили, что была проведена проверка по факту произошедшего, а лицо, причинившее телесные повреждения 56-летней потерпевшей, установлено. "Согласно данным, полученным по итогам проведенной судмедэскпертизы, данная категория уголовных дел относится к делам частного обвинения и рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства. В рамках всесторонней проверки собран материал с доказательной базой, на которую может основываться потерпевшая при обращении в суд для защиты своих интересов", — сообщили в полиции. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Курской области провести проверку по факту произошедшего и доложить об обстоятельствах, которые выяснятся в начале расследования, а также по итогам проверки. Прокуратура Курской области начала проверку по обращению пострадавшей женщины.

https://ria.ru/20240204/arest-1925323591.html

https://ria.ru/20230930/mat-1899641494.html

россия

курская область

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, курская область, курск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)