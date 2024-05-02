https://ria.ru/20240502/pokushenie-1943528983.html
Источник раскрыл подробности покушения на убийство продавщицы в Курске
Источник раскрыл подробности покушения на убийство продавщицы в Курске - РИА Новости, 02.05.2024
Источник раскрыл подробности покушения на убийство продавщицы в Курске
Избиение продавщицы в Курске следователи регионального управления СК РФ, проводящие пока не завершенную проверку, расценивают как покушение на убийство, сообщил РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:12
2024-05-02T17:12
2024-05-02T17:12
происшествия
россия
курская область
курск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Избиение продавщицы в Курске следователи регионального управления СК РФ, проводящие пока не завершенную проверку, расценивают как покушение на убийство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона; в полиции заявили, что обидчик женщины установлен. На появившейся в Telegram-канале "Курский бомонд" видеозаписи мужчина хватает за волосы продавщицу в продуктовом магазине, наносит удары кулаком по лицу, валит с ног и покидает помещение; на полу много крови потерпевшей. В комментарии к этому видео от имени невестки сказано, что женщине наложили восемь швов на лице, у неё был сломан нос и сотрясение мозга. "Полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления по факту избиения продавщицы в продуктовом магазине. Это дело передали в Следственный комитет, они проводят проверку. Произошедшее расценивается как покушение на убийство. Злоумышленник пока ещё не задержан", — рассказал источник. В полиции сообщили, что была проведена проверка по факту произошедшего, а лицо, причинившее телесные повреждения 56-летней потерпевшей, установлено. "Согласно данным, полученным по итогам проведенной судмедэскпертизы, данная категория уголовных дел относится к делам частного обвинения и рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства. В рамках всесторонней проверки собран материал с доказательной базой, на которую может основываться потерпевшая при обращении в суд для защиты своих интересов", — сообщили в полиции. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Курской области провести проверку по факту произошедшего и доложить об обстоятельствах, которые выяснятся в начале расследования, а также по итогам проверки. Прокуратура Курской области начала проверку по обращению пострадавшей женщины.
https://ria.ru/20240204/arest-1925323591.html
https://ria.ru/20230930/mat-1899641494.html
россия
курская область
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курская область, курск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курская область, Курск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник раскрыл подробности покушения на убийство продавщицы в Курске
СК рассматривает избиение продавщицы в Курске как покушение на убийство
ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Избиение продавщицы в Курске следователи регионального управления СК РФ, проводящие пока не завершенную проверку, расценивают как покушение на убийство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона; в полиции заявили, что обидчик женщины установлен.
На появившейся в Telegram-канале "Курский бомонд" видеозаписи мужчина хватает за волосы продавщицу в продуктовом магазине, наносит удары кулаком по лицу, валит с ног и покидает помещение; на полу много крови потерпевшей. В комментарии к этому видео от имени невестки сказано, что женщине наложили восемь швов на лице, у неё был сломан нос и сотрясение мозга.
"Полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления по факту избиения продавщицы в продуктовом магазине. Это дело передали в Следственный комитет, они проводят проверку. Произошедшее расценивается как покушение на убийство. Злоумышленник пока ещё не задержан", — рассказал источник.
В полиции сообщили, что была проведена проверка по факту произошедшего, а лицо, причинившее телесные повреждения 56-летней потерпевшей, установлено.
"Согласно данным, полученным по итогам проведенной судмедэскпертизы, данная категория уголовных дел относится к делам частного обвинения и рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства. В рамках всесторонней проверки собран материал с доказательной базой, на которую может основываться потерпевшая при обращении в суд для защиты своих интересов", — сообщили в полиции.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил руководителю СУСК России по Курской области
провести проверку по факту произошедшего и доложить об обстоятельствах, которые выяснятся в начале расследования, а также по итогам проверки.
Прокуратура Курской области начала проверку по обращению пострадавшей женщины.