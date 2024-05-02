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Шесть компаний из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае - РИА Новости, 02.05.2024
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Новости Подмосковья
 
14:56 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/podmoskove-1943487833.html
Шесть компаний из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае
Шесть компаний из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае - РИА Новости, 02.05.2024
Шесть компаний из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае
Шесть компаний из Подмосковья, занимающихся производством сладостей, мясной и рыбной продукции, приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае, сообщили в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:56
2024-05-02T14:56
новости подмосковья
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Шесть компаний из Подмосковья, занимающихся производством сладостей, мясной и рыбной продукции, приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Участниками Кантонской ярмарки в Китае стали сразу шесть компаний из Подмосковья. В число компаний, ставших участниками ярмарки, вошли: производитель мороженого и молочной продукции ООО "Иль Мио Мороженко" из Солнечногорска, ЛВЗ (ликёроводочный завод - ред.) Долгопрудный и ЛВЗ Шереметьевский из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты ООО "Фуд Тим" из Дмитрова, компания ООО "Смарт" из Долгопрудного горокруга, выпускающая маринованные соления, а также производитель мясных полуфабрикатов ООО "Щелковский МПК" из Щелково", - отметили в пресс-службе. Как рассказали в подмосковном мининвесте, Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) является самой крупной торговой выставкой в Китае и главной витриной китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре "Пачжоу".
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московская область (подмосковье), китай
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Китай

Шесть компаний из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРаботница на линии производства халвы
Работница на линии производства халвы - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работница на линии производства халвы
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Шесть компаний из Подмосковья, занимающихся производством сладостей, мясной и рыбной продукции, приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Участниками Кантонской ярмарки в Китае стали сразу шесть компаний из Подмосковья. В число компаний, ставших участниками ярмарки, вошли: производитель мороженого и молочной продукции ООО "Иль Мио Мороженко" из Солнечногорска, ЛВЗ (ликёроводочный завод - ред.) Долгопрудный и ЛВЗ Шереметьевский из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты ООО "Фуд Тим" из Дмитрова, компания ООО "Смарт" из Долгопрудного горокруга, выпускающая маринованные соления, а также производитель мясных полуфабрикатов ООО "Щелковский МПК" из Щелково", - отметили в пресс-службе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО НК КТЖ Нурлан Сауранбаев на торжественной церемонии закладки нового транспортно-логистического хаба - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В Подмосковье начали строить новый транспортно-логистический хаб
26 апреля, 17:00
Как рассказали в подмосковном мининвесте, Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) является самой крупной торговой выставкой в Китае и главной витриной китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре "Пачжоу".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Китай
 
 
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