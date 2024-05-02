Шесть компаний из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае
Работница на линии производства халвы
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Шесть компаний из Подмосковья, занимающихся производством сладостей, мясной и рыбной продукции, приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Участниками Кантонской ярмарки в Китае стали сразу шесть компаний из Подмосковья. В число компаний, ставших участниками ярмарки, вошли: производитель мороженого и молочной продукции ООО "Иль Мио Мороженко" из Солнечногорска, ЛВЗ (ликёроводочный завод - ред.) Долгопрудный и ЛВЗ Шереметьевский из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты ООО "Фуд Тим" из Дмитрова, компания ООО "Смарт" из Долгопрудного горокруга, выпускающая маринованные соления, а также производитель мясных полуфабрикатов ООО "Щелковский МПК" из Щелково", - отметили в пресс-службе.
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Как рассказали в подмосковном мининвесте, Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) является самой крупной торговой выставкой в Китае и главной витриной китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре "Пачжоу".