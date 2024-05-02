https://ria.ru/20240502/podmoskove-1943438395.html

Порядка 400 нарушений помогла устранить нейросеть на стройках в Подмосковье

Порядка 400 нарушений помогла устранить нейросеть на стройках в Подмосковье - РИА Новости, 02.05.2024

Порядка 400 нарушений помогла устранить нейросеть на стройках в Подмосковье

Благодаря нейросети с октября 2023 года в Подмосковье устранено порядка 400 инцидентов, связанных со строительством и соблюдением правил безопасности на... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:03

2024-05-02T12:03

2024-05-02T12:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Благодаря нейросети с октября 2023 года в Подмосковье устранено порядка 400 инцидентов, связанных со строительством и соблюдением правил безопасности на стройке, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Искусственный интеллект умеет распознавать 22 класса данных, которые объединены в категории "Техника и люди", "Здание", "Пожары", "Собаки". К примеру, нейросеть может определить вид техники, наличие или отсутствие каски на строителе, выявить, есть ли прогресс в увеличении этажности зданий и так далее", - сказала министр государственного управления информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что за время работы ИИ помог устранить около 400 нарушений на стройках Подмосковья. ИИ-решение призвано усилить контроль за строительными площадками. Система может самостоятельно определять, падает ли скорость строительства достаточно ли рабочих и спецтехники на стройке. Если ИИ-модель выявляет инциденты, то оперативно уведомляет об этом. Куртяник добавила, что в результате работы проекта время реагирования на события на стройке сократилось с 30 минут до одной. Нейросеть, подключенная к камерам системы "Безопасный регион", в онлайн-режиме анализирует видеопоток и выявляет инциденты по заданным параметрам. Затем ответственный сотрудник ведомства проверяет сведения и подтверждает или опровергает факт нарушения. После этого инцидент должны разрешить.

https://ria.ru/20240502/podmoskove-1943435787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), искусственный интеллект (ии)