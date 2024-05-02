https://ria.ru/20240502/podderzhka-1943463320.html

Поддержку пострадавших в "Крокусе" продлят до 2026 года

Поддержку пострадавших в "Крокусе" продлят до 2026 года - РИА Новости, 02.05.2024

Поддержку пострадавших в "Крокусе" продлят до 2026 года

Программа комплексной поддержки пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле" будет действовать до 31 марта 2026 года, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:15

2024-05-02T13:15

2024-05-02T13:15

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

крокус сити холл

российский красный крест

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Программа комплексной поддержки пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле" будет действовать до 31 марта 2026 года, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Российского Красного Креста. "Российский Красный Крест (РКК)... определил комплекс долгосрочных мер поддержки семей пострадавших, семей погибших и пострадавших при террористическом акте, в концертном зале "Крокус сити холл". Программа комплексной поддержки будет действовать до 31 марта 2026 года, с возможностью корректировки сроков в зависимости от потребностей пострадавших и объемов собранных средств", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам сбора было собрано более 1,6 миллиарда рублей. "С первых дней Российский Красный Крест прилагает все усилия, чтобы обеспечить поддержку и заботу каждому, кто пострадал от этой страшной трагедии. Сейчас нам важно обеспечить долгосрочную поддержку на пути к восстановлению и адаптации. Весь месяц с момента, как мы открыли сбор пожертвований, мы оказывали срочные меры поддержки пострадавшим и параллельно уточняли потребности людей, которые нужно будет закрывать в долгосрочном периоде. Привлекали к этому экспертов, органы власти, и совместно разработали эту благотворительную долгосрочную программу. Надеемся, наша поддержка поможет людям вернуть чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне", - приводит пресс-служба слова председателя РКК Павла Савчука. Более того, срочную материальную помощь от Российского Красного Креста уже получили 82 семьи, еще часть обращений от пострадавших и их семей находится в процессе обработки. "В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжелом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети, семьи в трудном финансовом положении из-за долговых обязательств или самостоятельно понесшие дополнительные расходы. Кроме того, свыше 70 пострадавших получили разовую психологическую помощь, еще 19 пострадавших взяты на долгосрочную психологическую поддержку. Более 130 семей получили от РКК ваучеры в аптеки или гипермаркеты", - уточнили в организации. Кроме того, после завершения первого этапа оказания первичной срочной помощь в виде единовременной выплаты пострадавшим, начинается второй этап помощи – долгосрочные меры поддержки пострадавших и членов семей пострадавших в трагедии. "Долгосрочные меры поддержки, вошедшие в благотворительную программу РКК, направлены на смягчение последствий трагедии и включают в себя единовременную материальную помощь членам семей погибших и пострадавшим от 200 тысяч до 5 миллионов рублей", - отметили в организации. Кроме того, будет проведена организация "Общественного мемориала памяти". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. -0-

https://ria.ru/20240325/krokus-1935782011.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936741612.html

https://ria.ru/20240411/krokus-1939417183.html

красногорск

россия

московская область (подмосковье)

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красногорск, крокус сити холл, российский красный крест, россия, московская область (подмосковье)