Рейтинг@Mail.ru
Поддержку пострадавших в "Крокусе" продлят до 2026 года - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:15 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/podderzhka-1943463320.html
Поддержку пострадавших в "Крокусе" продлят до 2026 года
Поддержку пострадавших в "Крокусе" продлят до 2026 года - РИА Новости, 02.05.2024
Поддержку пострадавших в "Крокусе" продлят до 2026 года
Программа комплексной поддержки пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле" будет действовать до 31 марта 2026 года, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:15
2024-05-02T13:15
теракт в "крокус сити холле"
красногорск
крокус сити холл
российский красный крест
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943163231_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_d38211139195eb029d06f5055094e71f.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Программа комплексной поддержки пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле" будет действовать до 31 марта 2026 года, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Российского Красного Креста. "Российский Красный Крест (РКК)... определил комплекс долгосрочных мер поддержки семей пострадавших, семей погибших и пострадавших при террористическом акте, в концертном зале "Крокус сити холл". Программа комплексной поддержки будет действовать до 31 марта 2026 года, с возможностью корректировки сроков в зависимости от потребностей пострадавших и объемов собранных средств", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам сбора было собрано более 1,6 миллиарда рублей. "С первых дней Российский Красный Крест прилагает все усилия, чтобы обеспечить поддержку и заботу каждому, кто пострадал от этой страшной трагедии. Сейчас нам важно обеспечить долгосрочную поддержку на пути к восстановлению и адаптации. Весь месяц с момента, как мы открыли сбор пожертвований, мы оказывали срочные меры поддержки пострадавшим и параллельно уточняли потребности людей, которые нужно будет закрывать в долгосрочном периоде. Привлекали к этому экспертов, органы власти, и совместно разработали эту благотворительную долгосрочную программу. Надеемся, наша поддержка поможет людям вернуть чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне", - приводит пресс-служба слова председателя РКК Павла Савчука. Более того, срочную материальную помощь от Российского Красного Креста уже получили 82 семьи, еще часть обращений от пострадавших и их семей находится в процессе обработки. "В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжелом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети, семьи в трудном финансовом положении из-за долговых обязательств или самостоятельно понесшие дополнительные расходы. Кроме того, свыше 70 пострадавших получили разовую психологическую помощь, еще 19 пострадавших взяты на долгосрочную психологическую поддержку. Более 130 семей получили от РКК ваучеры в аптеки или гипермаркеты", - уточнили в организации. Кроме того, после завершения первого этапа оказания первичной срочной помощь в виде единовременной выплаты пострадавшим, начинается второй этап помощи – долгосрочные меры поддержки пострадавших и членов семей пострадавших в трагедии. "Долгосрочные меры поддержки, вошедшие в благотворительную программу РКК, направлены на смягчение последствий трагедии и включают в себя единовременную материальную помощь членам семей погибших и пострадавшим от 200 тысяч до 5 миллионов рублей", - отметили в организации. Кроме того, будет проведена организация "Общественного мемориала памяти". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. -0-
https://ria.ru/20240325/krokus-1935782011.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936741612.html
https://ria.ru/20240411/krokus-1939417183.html
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943163231_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_7ba435585e33a8e5fb4938df5b28d4be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красногорск, крокус сити холл, российский красный крест, россия, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Красногорск, Крокус Сити Холл, Российский Красный Крест, Россия, Московская область (Подмосковье)
Поддержку пострадавших в "Крокусе" продлят до 2026 года

Поддержка пострадавших от теракта в "Крокусе" продлится до 31 марта 2026 года

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВолонтеры у стихийного мемориала возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта 22 марта 2024
Волонтеры у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Волонтеры у стихийного мемориала возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта 22 марта 2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Программа комплексной поддержки пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле" будет действовать до 31 марта 2026 года, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Российского Красного Креста.
"Российский Красный Крест (РКК)... определил комплекс долгосрочных мер поддержки семей пострадавших, семей погибших и пострадавших при террористическом акте, в концертном зале "Крокус сити холл". Программа комплексной поддержки будет действовать до 31 марта 2026 года, с возможностью корректировки сроков в зависимости от потребностей пострадавших и объемов собранных средств", - говорится в сообщении.
Концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Красный Крест будет круглосуточно работать у "Крокус сити холла"
25 марта, 23:55
Отмечается, что по итогам сбора было собрано более 1,6 миллиарда рублей.
"С первых дней Российский Красный Крест прилагает все усилия, чтобы обеспечить поддержку и заботу каждому, кто пострадал от этой страшной трагедии. Сейчас нам важно обеспечить долгосрочную поддержку на пути к восстановлению и адаптации. Весь месяц с момента, как мы открыли сбор пожертвований, мы оказывали срочные меры поддержки пострадавшим и параллельно уточняли потребности людей, которые нужно будет закрывать в долгосрочном периоде. Привлекали к этому экспертов, органы власти, и совместно разработали эту благотворительную долгосрочную программу. Надеемся, наша поддержка поможет людям вернуть чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне", - приводит пресс-служба слова председателя РКК Павла Савчука.
Более того, срочную материальную помощь от Российского Красного Креста уже получили 82 семьи, еще часть обращений от пострадавших и их семей находится в процессе обработки.
"В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжелом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети, семьи в трудном финансовом положении из-за долговых обязательств или самостоятельно понесшие дополнительные расходы. Кроме того, свыше 70 пострадавших получили разовую психологическую помощь, еще 19 пострадавших взяты на долгосрочную психологическую поддержку. Более 130 семей получили от РКК ваучеры в аптеки или гипермаркеты", - уточнили в организации.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
РКК поможет еще 17 семьям, пострадавшим при теракте в "Крокусе"
29 марта, 20:15
Кроме того, после завершения первого этапа оказания первичной срочной помощь в виде единовременной выплаты пострадавшим, начинается второй этап помощи – долгосрочные меры поддержки пострадавших и членов семей пострадавших в трагедии.
"Долгосрочные меры поддержки, вошедшие в благотворительную программу РКК, направлены на смягчение последствий трагедии и включают в себя единовременную материальную помощь членам семей погибших и пострадавшим от 200 тысяч до 5 миллионов рублей", - отметили в организации.
Кроме того, будет проведена организация "Общественного мемориала памяти".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. -0-
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
РКК поможет 80 семьям, пострадавшим в "Крокусе"
11 апреля, 17:33
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрасногорскКрокус Сити ХоллРоссийский Красный КрестРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала