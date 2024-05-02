https://ria.ru/20240502/peregovory-1943550361.html

Нижегородские компании проведут переговоры с иностранными предприятиями

Нижегородские компании проведут переговоры с иностранными предприятиями - РИА Новости, 02.05.2024

Нижегородские компании проведут переговоры с иностранными предприятиями

Нижегородские компании смогут провести переговоры с предприятиями из Беларуси, Египта, Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов в рамках форума "Время... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T18:43

2024-05-02T18:43

2024-05-02T18:43

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нижегородская область

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Нижегородские компании смогут провести переговоры с предприятиями из Беларуси, Египта, Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов в рамках форума "Время экспорта", который состоится в Нижнем Новгороде 22 мая, сообщает пресс-служба правительства региона. Визит иностранных предприятий в формате реверсной бизнес-миссии организует региональный центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". "Мы ведем большую работу по организации взаимодействия региональных предприятий с иностранными коллегами. Регулярно организуем участие нижегородских компаний в международных выставках и проводим бизнес-миссии", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в ходе таких мероприятий нижегородские компании могут обменяться контактами с потенциальными партнерами, а в перспективе - заключить контракты на поставку своих товаров за рубеж. В рамках реверсной бизнес-миссии Нижегородскую область посетят представители пяти компаний: дистрибьютеры продуктов питания и напитков из Египта и ОАЭ, поставщик медицинского оборудования из Азербайджана, импортер молочных товаров из Египта, а еще производитель тракторной техники из Беларуси. Также в составе делегации из Беларуси приедут представители организаций, работающих в сфере инвестиционных проектов и сопровождения внешнеэкономической деятельности в республике. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства.

https://ria.ru/20240502/produktsiya-1943538320.html

нижегородская область

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, нижегородская область, египет