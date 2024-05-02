https://ria.ru/20240502/peregovory-1943550361.html
Нижегородские компании проведут переговоры с иностранными предприятиями
Нижегородские компании проведут переговоры с иностранными предприятиями - РИА Новости, 02.05.2024
Нижегородские компании проведут переговоры с иностранными предприятиями
Нижегородские компании смогут провести переговоры с предприятиями из Беларуси, Египта, Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов в рамках форума "Время... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:43
2024-05-02T18:43
2024-05-02T18:43
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Нижегородские компании смогут провести переговоры с предприятиями из Беларуси, Египта, Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов в рамках форума "Время экспорта", который состоится в Нижнем Новгороде 22 мая, сообщает пресс-служба правительства региона. Визит иностранных предприятий в формате реверсной бизнес-миссии организует региональный центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". "Мы ведем большую работу по организации взаимодействия региональных предприятий с иностранными коллегами. Регулярно организуем участие нижегородских компаний в международных выставках и проводим бизнес-миссии", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в ходе таких мероприятий нижегородские компании могут обменяться контактами с потенциальными партнерами, а в перспективе - заключить контракты на поставку своих товаров за рубеж. В рамках реверсной бизнес-миссии Нижегородскую область посетят представители пяти компаний: дистрибьютеры продуктов питания и напитков из Египта и ОАЭ, поставщик медицинского оборудования из Азербайджана, импортер молочных товаров из Египта, а еще производитель тракторной техники из Беларуси. Также в составе делегации из Беларуси приедут представители организаций, работающих в сфере инвестиционных проектов и сопровождения внешнеэкономической деятельности в республике. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства.
https://ria.ru/20240502/produktsiya-1943538320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, нижегородская область, египет
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Нижегородская область, Египет
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости
. Нижегородские компании смогут провести переговоры с предприятиями из Беларуси
, Египта
, Азербайджана
и Объединенных Арабских Эмиратов в рамках форума "Время экспорта", который состоится в Нижнем Новгороде
22 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
Визит иностранных предприятий в формате реверсной бизнес-миссии организует региональный центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
"Мы ведем большую работу по организации взаимодействия региональных предприятий с иностранными коллегами. Регулярно организуем участие нижегородских компаний в международных выставках и проводим бизнес-миссии", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области
Андрей Саносян, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в ходе таких мероприятий нижегородские компании могут обменяться контактами с потенциальными партнерами, а в перспективе - заключить контракты на поставку своих товаров за рубеж.
В рамках реверсной бизнес-миссии Нижегородскую область посетят представители пяти компаний: дистрибьютеры продуктов питания и напитков из Египта и ОАЭ
, поставщик медицинского оборудования из Азербайджана, импортер молочных товаров из Египта, а еще производитель тракторной техники из Беларуси.
Также в составе делегации из Беларуси приедут представители организаций, работающих в сфере инвестиционных проектов и сопровождения внешнеэкономической деятельности в республике.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства.