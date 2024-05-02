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Более 3 млн человек посетили подмосковные парки с 22 апреля по 1 мая
Более 3 млн человек посетили подмосковные парки с 22 апреля по 1 мая - РИА Новости, 02.05.2024
Более 3 млн человек посетили подмосковные парки с 22 апреля по 1 мая
С 22 апреля по 1 мая посетителями подмосковных парков стали 3,2 миллиона человек. Наибольшей популярностью пользовалась территория "Пехорки" в Балашихе. Об этом РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:13
2024-05-02T19:13
2024-05-02T19:13
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. С 22 апреля по 1 мая посетителями подмосковных парков стали 3,2 миллиона человек. Наибольшей популярностью пользовалась территория "Пехорки" в Балашихе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство благоустройства.Согласно данным ведомства, за четыре выходных дня в зонах отдыха побывали 1,6 миллиона граждан. В среду, 1 мая, численность гостей составила 427 тысяч.Как рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин, на прошедшей неделе парки являлись одной из самых главных точек притяжения жителей. По его словам, в Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха.
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