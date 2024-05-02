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В Молдавии благоустроили памятник героям Великой Отечественной войны

В Молдавии благоустроили памятник героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 02.05.2024

В Молдавии благоустроили памятник героям Великой Отечественной войны

На севере Молдавии в селе Кодряны благоустроили памятник героям Великой Отечественной войны на средства местной мэрии, сообщил глава Национального... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T21:37

2024-05-02T21:37

2024-05-02T21:37

в мире

молдавия

румыния

венгрия

красная армия

национальный координационный комитет

день победы

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КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. На севере Молдавии в селе Кодряны благоустроили памятник героям Великой Отечественной войны на средства местной мэрии, сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "В селе Кодряны Окницкого района провели ремонт и благоустроили памятник героям Красной армии. Работы осуществлены по инициативе и на средства мэрии населенного пункта. В ходе работ была отремонтирована фигура Воина-освободителя, барельефы с именами павших на фронтах Великой Отечественной войны односельчан, уложена тротуарная плитка, высажены декоративные растения", - написал Петрович в своем Telegram-канале, приложив фото проделанной работы. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20240209/memorial-1926436771.html

молдавия

румыния

венгрия

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в мире, молдавия, румыния, венгрия, красная армия, национальный координационный комитет, день победы