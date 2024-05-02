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СМИ: Британия разрешила Украине наносить удары по России своим оружием - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:09 02.05.2024 (обновлено: 21:12 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/oruzhie-1943564527.html
СМИ: Британия разрешила Украине наносить удары по России своим оружием
СМИ: Британия разрешила Украине наносить удары по России своим оружием - РИА Новости, 02.05.2024
СМИ: Британия разрешила Украине наносить удары по России своим оружием
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T20:09
2024-05-02T21:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
великобритания
дэвид кэмерон
тони радакин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. "Украина имеет такое право", - заявил Кэмерон в интервью агентству Рейтер, говоря о применении Украиной предоставленного Лондоном оружия для ударов по целям внутри территории России. Позднее агентство Рейтер аннулировало эту новость.Ранее сообщалось, что начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что украинские войска будут использовать дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, передаваемые им от США, для ударов по территории России. Отмечалось, что он полагает, что Украина намерена увеличить число атак по территории России. Ранее сообщалось, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил в выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
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россия, украина, великобритания, дэвид кэмерон, тони радакин, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Тони Радакин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: Британия разрешила Украине наносить удары по России своим оружием

Кэмерон: Украина имеет право наносить удары по территории РФ британским оружием

© Фото : @dstlmod/XИспытание британского лазерного оружия дальнего действия Dragonfire
Испытание британского лазерного оружия дальнего действия Dragonfire - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : @dstlmod/X
Испытание британского лазерного оружия дальнего действия Dragonfire. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием.
"Украина имеет такое право", - заявил Кэмерон в интервью агентству Рейтер, говоря о применении Украиной предоставленного Лондоном оружия для ударов по целям внутри территории России.
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Позднее агентство Рейтер аннулировало эту новость.
Ранее сообщалось, что начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что украинские войска будут использовать дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, передаваемые им от США, для ударов по территории России. Отмечалось, что он полагает, что Украина намерена увеличить число атак по территории России.
Ранее сообщалось, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил в выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Украину придется спасать от нее самой
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВеликобританияДэвид КэмеронТони РадакинНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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