Макрон заявил о намерении работать над ограничением ядерных вооружений
Макрон: ЕС, США и Китай должны работать над ограничением ядерных вооружений
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. ЕС, США и Китай должны работать над ограничением ядерных вооружений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выразив готовность обсуждать этот вопрос "со всеми" после окончания конфликта на Украине.
"Вопрос ограничения ядерных вооружений крайне важен. Европейцы и американцы должны сделать огромное усилие, и я надеюсь привлечь к этому также Китай, у которого есть интерес в сотрудничестве с нами по этому вопросу. Мы должны возобновить работу по ограничению ядерных вооружений", - сказал Макрон в интервью изданию Economist.
Он отметил, что это будет необходимо в момент после окончания войны на Украине и подчеркнул, что "сделает все, чтобы вести эти дискуссии с Америкой, Китаем и всеми, кто готов работать над борьбой с распространением ядерного оружия".
"У нас есть интерес в структуре общей безопасности, которую мы разработаем для континента. Европа должна вести переговоры и обсуждать гарантии безопасности. В том, что касается размещения ядерных ракет, будут элементы ограничений ядерного оружия (в любом случае, в такой логике мы существовали до сих пор), которые обязательно должны включать американцев", - уточнил Макрон.
По его словам, это также будет включать соглашения европейцев в рамках НАТО и ЕС, "но более требовательные, чем те, которые были в прошлом". Однако, по словам Макрона, пока очень рано об этом говорить.
На прошлой неделе, выступая в Сорбонне, Макрон заявил, что ЕС должен работать над общей стратегий обороны и безопасности, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, что, по его словам, позволит выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией.