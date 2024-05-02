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"Нас шли убивать": экс-депутат рассказал о спасении из Дома профсоюзов

"Нас шли убивать": экс-депутат рассказал о спасении из Дома профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2024

"Нас шли убивать": экс-депутат рассказал о спасении из Дома профсоюзов

Участников "антимайдана", вышедших 2 мая 2014 года в Одессе на мирный протест, целенаправленно шли убивать, заявил РИА Новости непосредственный участник событий РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T20:41

2024-05-02T20:41

2024-05-02T20:41

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Участников "антимайдана", вышедших 2 мая 2014 года в Одессе на мирный протест, целенаправленно шли убивать, заявил РИА Новости непосредственный участник событий в Доме профсоюзов в Одессе, на тот момент депутат одесского областного совета 6 созыва Алексей Албу. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "В момент эпицентра пожара я находился в правом крыле здания (Дома профсоюзов – ред.) с моим другом Владом Войцеховским, к сожалению, уже покойным. И вот какое-то время мы потеряли в этом правом крыле, мы хотели выломать дверь в один из кабинетов для того, чтобы укрыться, и не смогли, у нас не хватило сил", - рассказал Албу. По его словам, как раз в этот момент и погибли многие. Собеседник агентства уточнил, что, анализируя в последующем видеозаписи, он понял, что пока он с другом был в правом крыле, люди выпрыгивали из горящего здания, а нападающие добивали участников мирного протеста, в том числе депутатов облсовета Вячеслава Маркина и Андрея Бражевского. "Вот это все происходило в тот момент, когда мы были в правом крыле. Когда мы выходили, то были уже свидетели, были блогеры, были сотрудники МВД, были сотрудники МЧС. И я так понимаю, нападающие, они не хотели при них на камеры, условно говоря, убивать, ну это нас и спасло", - рассказал участник событий. По его словам, когда люди собирались на мирный митинг, они не ожидали, что против них выйдут люди, которые заранее готовились убивать. "Было какое-то понимание, что... ну что может случиться, ну максимум будут столкновения, да, будет драка. Ну хорошо, я получу синяк потом, условно говоря. Но то, что у нас идут целенаправленно убивать, то, что они к этому готовились, то, что у них есть оружие, огнестрельное в том числе. Конечно, мы не подозревали, и не рассчитывали, что так будет, и все были шокированы тем, что произошло в этот день", - рассказал Албу. По его словам, несмотря на очевидность и многочисленных видеозаписей виновных, виновными все равно сделали самих пострадавших. "Распространялись слухи, что именно я призывал людей зайти в Дом профсоюзов, значит, я ответственен за гибель этих людей. Это муссировалось во всех местных СМИ. Я увидел, что идет подготовка общественного мнения к моему аресту. Поэтому я уже принял такое решение, что придется на время уехать. И потом один из моих близких людей, который на тот момент был вхож в руководство областной администрации, сообщил, что готовятся наш арест на утро 9 мая. Вот у нас сколько было, группа восемь человек, мы просто все сели в обычные две машины такси и уехали в Крым", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240502/ploschad-1943482919.html

https://ria.ru/20240502/odessa-1943431109.html

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одесса, украина, харьков, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)