ООН десять лет назад дала Украине индульгенцию на насилие, заявил Гатилов
Гатилов: ООН, промолчав о трагедии в Одессе десять лет назад, усугубила ситуацию
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкГорщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе
Горщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости. Правозащитные механизмы ООН своим молчанием о трагедии в Одессе 10 лет назад усугубили ситуацию, фактически дав Киеву "индульгенцию на насилие", говорится в опубликованном заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова в Telegram-канале дипмиссии.
"Недоумение вызывает другое. Реакция ООН, включая ее правозащитные механизмы, а также других международных организаций на трагедию в Одессе оказалась настолько номинальной и "беззубой", что лишь усугубила ситуацию. Подобная "индульгенция на насилие" фактически развязала руки Киеву, который начал полномасштабные боевые действия против своих же, на тот момент, граждан в Донбассе, приведшие к гибели тысяч мирных жителей", - сказано в публикации.
"Не сомневаюсь, что справедливость обязательно восторжествует и виновные не уйдут от заслуженного наказания. Так было с нацистскими преступниками, так будет и с теми украинскими бандеровцами, кто совершает преступления против человечности сегодня", - отметил дипломат.
Он также считает, что призывы к "тщательному расследованию инцидента" из кабинетов Вашингтона, Совета Европы, Евросоюза и других кураторов госпереворота на Украине 2014 года были сделаны "для галочки". "Никто всерьез не рассчитывал, что "хозяева" нынешнего киевского режима будут реально заинтересованы в том, чтобы публично наказать своих подопечных", - подчеркнул постпред РФ при ООН в Женеве.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.