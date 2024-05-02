https://ria.ru/20240502/odessa-1943431109.html

Выживший в Доме профсоюзов рассказал, что мечтает о параде в Одессе

Выживший в Доме профсоюзов рассказал, что мечтает о параде в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024

Выживший в Доме профсоюзов рассказал, что мечтает о параде в Одессе

Участник трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, активист одесского "антимайдана" Максим Суровикин, который сейчас служит танкистом в зоне СВО, рассказал... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:32

2024-05-02T11:32

2024-05-02T12:23

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Участник трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, активист одесского "антимайдана" Максим Суровикин, который сейчас служит танкистом в зоне СВО, рассказал РИА Новости, что хочет вернуться в Одессу на своём танке и провести парад перед Домом профсоюзов "всей брони". Во время событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, участвуя в столкновениях с националистами, Суровикин получил перелом рёбер и чудом выжил - его в практически бессознательном состоянии вместе с еще десятком раненых товарищей, вывели из здания одесские казаки через черный ход. После трагических событий он перебрался в Донецк, а восстановившись, сразу пошёл в ополчение: за плечами у него бои за "Саур Могилу", город Шахтерск и Иловайск, донецкий аэропорт. Сейчас Суровикин служит танкистом в 1-м армейском корпусе. "Провести парад на Куликовом поле возле Дома профсоюзов всей нашей брони. Это естественно. Я, наверное, и на СВО вернулся, потому что долг зовет. Я в 2014 году не просто так сюда (в Донецк) пришёл. Но все равно на подсознании звучит одна и та же мысль. Я должен в Одессу заехать на танке", - сказал Суровикин, отвечая на вопрос РИА Новости, хочет ли вернуться в родной город. Он также рассказал, что уже 10 лет в эту трагическую дату всегда жалеет, что не может навестить могилу отца и матери, похороненных в Одессе, и вспоминает многих друзей, погибших в Доме профсоюзов. "Вы знаете, когда вытаскивали из Дома профсоюзов, у меня тогда одна мысль в голове крутилась – это не может быть наяву, это не может быть реальностью, что вот так убивают, стреляют, казнят", - вспоминает он. По словам Суровикина, в Доме профсоюзов кроме активистов были и православные монашки, над которыми всячески глумились и издевались украинские националисты. Эти националисты в последствии стали членами "Правого сектора"* и батальона "Азов"**. Для националистов это была показательно-назидательная акция для устрашения гражданских, считает он. "Все 10 лет я и мщу, это, наверное, и мотивированности добавляет к тому что мы русские… Но уже оно со временем переходит как бы в то, что воинский долг мы должны выполнить перед нашей Родиной" - подчеркнул Суровикин. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. В Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе.Бывший премьер Украины Николай Азаров также заявил, что Киев уже 10 лет имитирует процесс расследования трагедии в Одессе 2 мая, чтобы тем самым избежать наказания за содеянное.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html

https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html

https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html

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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате столкновений между сторонниками и противниками "евромайдана" погибли 48 человек, еще 250 пострадали. После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в центре города начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны, футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Беспорядки переместились на Куликово поле – в результате палаточный лагерь противников "евромайдана" был разгромлен. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором пытались спастись сторонники "антимайдана". В здании были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Остальные погибли в результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия. 2024-05-02T11:32 true PT2M52S

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Кирилл Волков

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