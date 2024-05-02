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Мирошник подверг сомнению число жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
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07:05 02.05.2024 (обновлено: 07:20 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/odessa-1943398015.html
Мирошник подверг сомнению число жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Мирошник подверг сомнению число жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
Мирошник подверг сомнению число жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Нет уверенности, что озвученное число жертва трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году соответствует действительности, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T07:05
2024-05-02T07:20
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Нет уверенности, что озвученное число жертва трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году соответствует действительности, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "У меня нет уверенности, что цифры жертв в Доме профсоюзов соответствуют действительности", — сказал он. "Вероятнее всего, это те цифры, которые невозможно было скрыть. Этих людей забивали битами, в них стреляли, их заперли в здании и подожгли. И никакого открытого расследования этих преступлений не было", — добавил посол. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html
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в мире, одесса, россия, украина, родион мирошник
В мире, Одесса, Россия, Украина, Родион Мирошник
Мирошник подверг сомнению число жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Мирошник: число жертв трагедии 2 мая в Одессе может отличаться от озвученного

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Полищук
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Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Нет уверенности, что озвученное число жертва трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году соответствует действительности, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"У меня нет уверенности, что цифры жертв в Доме профсоюзов соответствуют действительности", — сказал он.
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"Вероятнее всего, это те цифры, которые невозможно было скрыть. Этих людей забивали битами, в них стреляли, их заперли в здании и подожгли. И никакого открытого расследования этих преступлений не было", — добавил посол.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
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