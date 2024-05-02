https://ria.ru/20240502/odessa-1943398015.html

Мирошник подверг сомнению число жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Мирошник подверг сомнению число жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024

Мирошник подверг сомнению число жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Нет уверенности, что озвученное число жертва трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году соответствует действительности, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T07:05

2024-05-02T07:05

2024-05-02T07:20

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Нет уверенности, что озвученное число жертва трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году соответствует действительности, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "У меня нет уверенности, что цифры жертв в Доме профсоюзов соответствуют действительности", — сказал он. "Вероятнее всего, это те цифры, которые невозможно было скрыть. Этих людей забивали битами, в них стреляли, их заперли в здании и подожгли. И никакого открытого расследования этих преступлений не было", — добавил посол. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html

https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html

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