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СМИ: парламент Эстонии не принял заявление против РПЦ - РИА Новости, 02.05.2024
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Религия
 
16:31 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/obsuzhdenie-1943518882.html
СМИ: парламент Эстонии не принял заявление против РПЦ
СМИ: парламент Эстонии не принял заявление против РПЦ - РИА Новости, 02.05.2024
СМИ: парламент Эстонии не принял заявление против РПЦ
Эстонский Рийгикогу (парламент) не принял заявление против Русской православной церкви (РПЦ) на заседании в четверг, поскольку представители оппозиции активно... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:31
2024-05-02T16:31
религия
эстония
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Эстонский Рийгикогу (парламент) не принял заявление против Русской православной церкви (РПЦ) на заседании в четверг, поскольку представители оппозиции активно задавали вопросы, обсуждение должно продолжиться на следующей неделе, сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR). Из публикации портала следует, что парламент на заседании в четверг "не успел" принять заявление, в котором РФ обвиняется в "военной агрессии" против Украины, а РПЦ названа "институтом, поддерживающим" данные действия. "Обсуждение должно продолжиться на следующей неделе", - подчеркивает портал. Уточняется, что обсуждать заявление депутаты начали в 12.12, а в 14.00 отведенное на заседание время истекло. Согласно ERR, в начале недели Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) предложила отложить обсуждение этого заявления, а в четверг с похожей просьбой в парламент обратился архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма. Как пишет портал, на заседании оппозиция спрашивала у спикера парламента и представителей правящей коалиции, не хотят ли они прислушаться к мнению представителей церквей, но те не посчитали нужным отложить обсуждение вопроса. Однако принять заявление все равно не удалось, добавляет портал. Ранее Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс утверждал, что предложит эстонскому парламенту признать Московский патриархат "террористической организацией", чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. По данным Эстонского национального телерадиовещания (ERR), против этого высказалась оппозиционная Центристская партия. Также Ляэнеметс заявил, что православные монастыри в стране, которые откажутся выйти из подчинения РПЦ, могут столкнуться с принудительным прекращением деятельности по решению государства. Министр ездил в Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить его руководство выйти из подчинения Московскому патриархату. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя заявления Ляэнеметса, заявлял, что власти Эстонии хотят уничтожить ЭПЦ МП и загнать верующих под юрисдикцию Константинопольского патриархата, используя "большевистские" методы тех времен, когда церкви навязывалась политическая идеология под угрозой закрытия храмов и репрессий священников. ЭПЦ получила в Русской церкви право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну. По данным бюро статистики Эстонии, православные - самая многочисленная община верующих в стране. По данным департамента международной религиозной свободы госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви.
https://ria.ru/20240403/estoniya-1937587288.html
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эстония, россия, украина, московский патриархат, русская православная церковь, в мире, прибалтика
Религия, Эстония, Россия, Украина, Московский Патриархат, Русская православная церковь, В мире, Прибалтика
СМИ: парламент Эстонии не принял заявление против РПЦ

ERR: парламент Эстонии вновь обсудит заявление против РПЦ на следующей неделе

© iStock.com / KalervoKПюхтицкий монастырь Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата
Пюхтицкий монастырь Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© iStock.com / KalervoK
Пюхтицкий монастырь Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Эстонский Рийгикогу (парламент) не принял заявление против Русской православной церкви (РПЦ) на заседании в четверг, поскольку представители оппозиции активно задавали вопросы, обсуждение должно продолжиться на следующей неделе, сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR).
Из публикации портала следует, что парламент на заседании в четверг "не успел" принять заявление, в котором РФ обвиняется в "военной агрессии" против Украины, а РПЦ названа "институтом, поддерживающим" данные действия.
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"Обсуждение должно продолжиться на следующей неделе", - подчеркивает портал.
Уточняется, что обсуждать заявление депутаты начали в 12.12, а в 14.00 отведенное на заседание время истекло. Согласно ERR, в начале недели Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) предложила отложить обсуждение этого заявления, а в четверг с похожей просьбой в парламент обратился архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма.
Как пишет портал, на заседании оппозиция спрашивала у спикера парламента и представителей правящей коалиции, не хотят ли они прислушаться к мнению представителей церквей, но те не посчитали нужным отложить обсуждение вопроса. Однако принять заявление все равно не удалось, добавляет портал.
Ранее Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс утверждал, что предложит эстонскому парламенту признать Московский патриархат "террористической организацией", чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. По данным Эстонского национального телерадиовещания (ERR), против этого высказалась оппозиционная Центристская партия. Также Ляэнеметс заявил, что православные монастыри в стране, которые откажутся выйти из подчинения РПЦ, могут столкнуться с принудительным прекращением деятельности по решению государства. Министр ездил в Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить его руководство выйти из подчинения Московскому патриархату.
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Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя заявления Ляэнеметса, заявлял, что власти Эстонии хотят уничтожить ЭПЦ МП и загнать верующих под юрисдикцию Константинопольского патриархата, используя "большевистские" методы тех времен, когда церкви навязывалась политическая идеология под угрозой закрытия храмов и репрессий священников.
ЭПЦ получила в Русской церкви право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну.
По данным бюро статистики Эстонии, православные - самая многочисленная община верующих в стране. По данным департамента международной религиозной свободы госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви.
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