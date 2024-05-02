Посольство в Швейцарии назвало обсуждение мира без России бессмысленным
Посольство в Швейцарии назвало обсуждение мира по Украине без РФ бессмысленным
© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 мая - РИА Новости. Россия узнала о решении Швейцарии не приглашать ее на мирную конференцию по Украине в июне, обсуждать мир без Москвы бессмысленно, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Берне.
"Приняли к сведению сообщение внешнеполитического ведомства Швейцарии. Наша позиция остается неизменной: без участия России говорить о запуске мирного процесса не имеет никакого смысла. Проведение же так называемой "мирной конференции" на деле является не более чем продавливанием пресловутой киевской "формулы мира", представляющей собой набор ультиматумов к России. Язык ультиматумов мы не приемлем", - сказали в ведомстве.
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Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.