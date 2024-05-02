https://ria.ru/20240502/obsuzhdenie-1943513922.html

Посольство в Швейцарии назвало обсуждение мира без России бессмысленным

Посольство в Швейцарии назвало обсуждение мира без России бессмысленным - РИА Новости, 02.05.2024

Посольство в Швейцарии назвало обсуждение мира без России бессмысленным

Россия узнала о решении Швейцарии не приглашать ее на мирную конференцию по Украине в июне, обсуждать мир без Москвы бессмысленно, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:05

2024-05-02T16:05

2024-05-02T16:05

специальная военная операция на украине

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украина

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сергей гармонин

дмитрий песков

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ЖЕНЕВА, 2 мая - РИА Новости. Россия узнала о решении Швейцарии не приглашать ее на мирную конференцию по Украине в июне, обсуждать мир без Москвы бессмысленно, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Берне. "Приняли к сведению сообщение внешнеполитического ведомства Швейцарии. Наша позиция остается неизменной: без участия России говорить о запуске мирного процесса не имеет никакого смысла. Проведение же так называемой "мирной конференции" на деле является не более чем продавливанием пресловутой киевской "формулы мира", представляющей собой набор ультиматумов к России. Язык ультиматумов мы не приемлем", - сказали в ведомстве. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

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россия, украина, москва, сергей гармонин, дмитрий песков, в мире