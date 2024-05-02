https://ria.ru/20240502/niamey-1943384012.html

В столице Нигера подняли российские флаги

В столице Нигера подняли российские флаги - РИА Новости, 02.05.2024

В столице Нигера подняли российские флаги

В столице Нигера на 15 круговых развязках были подняты российские флаги, сообщил источник в администрации Ниамея корреспонденту РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T00:59

2024-05-02T00:59

2024-05-02T01:20

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НИАМЕЙ, 2 мая – РИА Новости. В столице Нигера на 15 круговых развязках были подняты российские флаги, сообщил источник в администрации Ниамея корреспонденту РИА Новости. "На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас в сложились самые тёплые отношения. Украшение перекрестков Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало столице Нигера замечательный эстетический и символический оттенок. Цель этой инициативы - отметить узы дружбы и сотрудничества между этими странами", - рассказал источник в администрации Ниамея агентству. Собеседник отметил, что Нигер входит в Альянс государств Сахеля (AES), поэтому флаги Буркина-Фасо и Мали означают сотрудничество и дружбу между ними. Россия не входит в это объединение, поэтому размещение рядом с ними российского флага символизирует растущие дипломатические отношения и отношения в области безопасности между Нигером и Россией. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Чиани. Уже 10 августа Чиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. В конце марта 2024 года состоялся телефонный разговор между лидерами России и Нигера. провели телефонные переговоры c акцентом на координацию действий по борьбе с терроризмом. После прихода к власти в Нигере генерала Чиани на страну были наложены санкции. В 2023 году страна находилась в одном шаге от вооруженного вторжения. Отношения с западными странами еще больше ухудшились после того как 17 марта было денонсировано военное соглашение с США, имеющими в стране военную базу.

https://ria.ru/20240501/afrika-1943329623.html

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в мире, нигер, россия, ниамей, мохамед базум