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В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девятилетнюю девочку

В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девятилетнюю девочку - РИА Новости, 02.05.2024

В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девятилетнюю девочку

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник, ударивший девятилетнюю девочку в Люберцах, задержан. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T18:53

2024-05-02T18:53

2024-05-02T18:53

происшествия

люберцы

россия

ирина волк

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник, ударивший девятилетнюю девочку в Люберцах, задержан. Ранее сообщалось, что уголовное дело о хулиганстве возбудили в подмосковных Люберцах, где мужчина ударил девятилетнюю школьницу. "В городском округе Люберцы задержан подозреваемый в нападении на девятилетнюю девочку... В связи с тем, что злоумышленнику требовалась медицинская помощь, его отправили в больницу. Оттуда он был доставлен в полицию для проведения проверки", - написала Волк в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240412/podozrevaemyy-1939727869.html

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происшествия, люберцы, россия, ирина волк