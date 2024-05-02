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В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девятилетнюю девочку - РИА Новости, 02.05.2024
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18:53 02.05.2024
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В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девятилетнюю девочку
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девятилетнюю девочку - РИА Новости, 02.05.2024
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девятилетнюю девочку
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник, ударивший девятилетнюю девочку в Люберцах, задержан. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:53
2024-05-02T18:53
происшествия
люберцы
россия
ирина волк
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник, ударивший девятилетнюю девочку в Люберцах, задержан. Ранее сообщалось, что уголовное дело о хулиганстве возбудили в подмосковных Люберцах, где мужчина ударил девятилетнюю школьницу. "В городском округе Люберцы задержан подозреваемый в нападении на девятилетнюю девочку... В связи с тем, что злоумышленнику требовалась медицинская помощь, его отправили в больницу. Оттуда он был доставлен в полицию для проведения проверки", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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происшествия, люберцы, россия, ирина волк
Происшествия, Люберцы, Россия, Ирина Волк
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девятилетнюю девочку

МВД: в Люберцах задержали мужчину, ударившего 9-летнюю девочку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник, ударивший девятилетнюю девочку в Люберцах, задержан.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о хулиганстве возбудили в подмосковных Люберцах, где мужчина ударил девятилетнюю школьницу.
"В городском округе Люберцы задержан подозреваемый в нападении на девятилетнюю девочку... В связи с тем, что злоумышленнику требовалась медицинская помощь, его отправили в больницу. Оттуда он был доставлен в полицию для проведения проверки", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияЛюберцыРоссияИрина Волк
 
 
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