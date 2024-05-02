https://ria.ru/20240502/narushitel-1943551649.html
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девятилетнюю девочку
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девятилетнюю девочку - РИА Новости, 02.05.2024
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девятилетнюю девочку
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник, ударивший девятилетнюю девочку в Люберцах, задержан. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:53
2024-05-02T18:53
2024-05-02T18:53
происшествия
люберцы
россия
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник, ударивший девятилетнюю девочку в Люберцах, задержан. Ранее сообщалось, что уголовное дело о хулиганстве возбудили в подмосковных Люберцах, где мужчина ударил девятилетнюю школьницу. "В городском округе Люберцы задержан подозреваемый в нападении на девятилетнюю девочку... В связи с тем, что злоумышленнику требовалась медицинская помощь, его отправили в больницу. Оттуда он был доставлен в полицию для проведения проверки", - написала Волк в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240412/podozrevaemyy-1939727869.html
люберцы
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы, россия, ирина волк
Происшествия, Люберцы, Россия, Ирина Волк
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девятилетнюю девочку
МВД: в Люберцах задержали мужчину, ударившего 9-летнюю девочку