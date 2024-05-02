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МВД объявило в розыск экс-главу СБУ
МВД объявило в розыск экс-главу СБУ - РИА Новости, 02.05.2024
МВД объявило в розыск экс-главу СБУ
МВД России объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T21:21
2024-05-02T21:21
2024-05-02T21:41
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко*, следует из базы ведомства. "Валентин Александрович Наливайченко*, 8.6.1966. Разыскивается по статье УК", - указано в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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россия, украина, валентин наливайченко, в мире
Россия, Украина, Валентин Наливайченко, В мире
МВД объявило в розыск экс-главу СБУ
МВД объявило в розыск экс-главу СБУ Наливайченко
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко*, следует из базы ведомства.
"Валентин Александрович Наливайченко*, 8.6.1966. Разыскивается по статье УК", - указано в базе розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов