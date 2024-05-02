https://ria.ru/20240502/nalivaychenko-1943574408.html

МВД объявило в розыск экс-главу СБУ

МВД объявило в розыск экс-главу СБУ - РИА Новости, 02.05.2024

МВД объявило в розыск экс-главу СБУ

МВД России объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T21:21

2024-05-02T21:21

2024-05-02T21:41

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко*, следует из базы ведомства. "Валентин Александрович Наливайченко*, 8.6.1966. Разыскивается по статье УК", - указано в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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россия, украина, валентин наливайченко, в мире