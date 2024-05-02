https://ria.ru/20240502/most-1943554862.html
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 02.05.2024
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
Движение автотранспорта восстановлено на Крымском мосту спустя 16 минут после приостановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:16
2024-05-02T19:16
2024-05-02T19:26
крымский мост
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта восстановлено на Крымском мосту спустя 16 минут после приостановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Сообщение о временном перекрытии движения поступило в четверг в 18.57 мск.
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крымский мост, безопасность
Крымский мост, Безопасность
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта