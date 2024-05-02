https://ria.ru/20240502/most-1943554862.html

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 02.05.2024

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

Движение автотранспорта восстановлено на Крымском мосту спустя 16 минут после приостановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:16

2024-05-02T19:16

2024-05-02T19:26

крымский мост

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта восстановлено на Крымском мосту спустя 16 минут после приостановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Сообщение о временном перекрытии движения поступило в четверг в 18.57 мск.

https://ria.ru/20240502/bespilotnik-1943555712.html

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крымский мост, безопасность