https://ria.ru/20240502/most-1943552714.html

Крымский мост закрыли для движения автотранспорта

Крымский мост закрыли для движения автотранспорта - РИА Новости, 02.05.2024

Крымский мост закрыли для движения автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:00

2024-05-02T19:00

2024-05-02T19:10

крымский мост

россия

республика крым

специальная военная операция на украине

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240502/krym-1943464803.html

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республика крым

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крымский мост, россия, республика крым, безопасность