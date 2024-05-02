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Крымский мост закрыли для движения автотранспорта - РИА Новости, 02.05.2024
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19:00 02.05.2024 (обновлено: 19:10 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/most-1943552714.html
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта - РИА Новости, 02.05.2024
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:00
2024-05-02T19:10
крымский мост
россия
республика крым
специальная военная операция на украине
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240502/krym-1943464803.html
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крымский мост, россия, республика крым, безопасность
Крымский мост, Россия, Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКрымский мостРоссияРеспублика КрымБезопасность
 
 
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