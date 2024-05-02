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В Чебоксарах второклассница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей - РИА Новости, 02.05.2024
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16:23 02.05.2024 (обновлено: 17:12 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/moshenniki-1943517225.html
В Чебоксарах второклассница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей
В Чебоксарах второклассница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей - РИА Новости, 02.05.2024
В Чебоксарах второклассница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей
Девятилетняя девочка из Чебоксар, воспользовавшись телефонами родителей, перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей, покупая предметы для онлайн-игры, сообщается в РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:23
2024-05-02T17:12
происшествия
чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Девятилетняя девочка из Чебоксар, воспользовавшись телефонами родителей, перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей, покупая предметы для онлайн-игры, сообщается в Telegram-канале МВД Чувашии. Тридцатого апреля в полицию обратилась 33-летняя местная жительница, заявившая о мошенничестве в отношении ее дочери. "В тот вечер на телефон главы семейства пришло сообщение о закрытии банковского вклада. Телефоны обоих родителей и планшет находились у дочери, которая в тот момент общалась по видеосвязи с незнакомцем", — рассказали в полиции.Как выяснилось, девочка зарегистрировалась в группе по раздаче робуксов (предметов для виртуальной игры). Чтобы их получить, нужно было выполнить различные задания: сфотографировать разблокированный экран телефона, отправить его незнакомцу, войти в приложения банков, закрыть вклады и перевести деньги на указанные мошенником счета для оплаты товаров на известных маркетплейсах. В общей сложности второклассница совершила 11 транзакций по 100 тысяч рублей каждая, оформила кредит на 460 тысяч рублей и успела оплатить этими деньгами покупки на 200 тысяч. Полиция возбудила уголовное дело, ведется розыск причастных к преступлению.
https://ria.ru/20240407/moshenniki-1938393934.html
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происшествия, чебоксары
Происшествия, Чебоксары
В Чебоксарах второклассница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

В Чебоксарах девятилетняя девочка перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

© Depositphotos.com / ambrozinioРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Depositphotos.com / ambrozinio
Ребенок со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Девятилетняя девочка из Чебоксар, воспользовавшись телефонами родителей, перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей, покупая предметы для онлайн-игры, сообщается в Telegram-канале МВД Чувашии.
Тридцатого апреля в полицию обратилась 33-летняя местная жительница, заявившая о мошенничестве в отношении ее дочери.
"В тот вечер на телефон главы семейства пришло сообщение о закрытии банковского вклада. Телефоны обоих родителей и планшет находились у дочери, которая в тот момент общалась по видеосвязи с незнакомцем", — рассказали в полиции.
Как выяснилось, девочка зарегистрировалась в группе по раздаче робуксов (предметов для виртуальной игры). Чтобы их получить, нужно было выполнить различные задания: сфотографировать разблокированный экран телефона, отправить его незнакомцу, войти в приложения банков, закрыть вклады и перевести деньги на указанные мошенником счета для оплаты товаров на известных маркетплейсах.
В общей сложности второклассница совершила 11 транзакций по 100 тысяч рублей каждая, оформила кредит на 460 тысяч рублей и успела оплатить этими деньгами покупки на 200 тысяч.
Полиция возбудила уголовное дело, ведется розыск причастных к преступлению.
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