https://ria.ru/20240502/moshenniki-1943517225.html

В Чебоксарах второклассница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

В Чебоксарах второклассница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей - РИА Новости, 02.05.2024

В Чебоксарах второклассница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

Девятилетняя девочка из Чебоксар, воспользовавшись телефонами родителей, перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей, покупая предметы для онлайн-игры, сообщается в РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:23

2024-05-02T16:23

2024-05-02T17:12

происшествия

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Девятилетняя девочка из Чебоксар, воспользовавшись телефонами родителей, перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей, покупая предметы для онлайн-игры, сообщается в Telegram-канале МВД Чувашии. Тридцатого апреля в полицию обратилась 33-летняя местная жительница, заявившая о мошенничестве в отношении ее дочери. "В тот вечер на телефон главы семейства пришло сообщение о закрытии банковского вклада. Телефоны обоих родителей и планшет находились у дочери, которая в тот момент общалась по видеосвязи с незнакомцем", — рассказали в полиции.Как выяснилось, девочка зарегистрировалась в группе по раздаче робуксов (предметов для виртуальной игры). Чтобы их получить, нужно было выполнить различные задания: сфотографировать разблокированный экран телефона, отправить его незнакомцу, войти в приложения банков, закрыть вклады и перевести деньги на указанные мошенником счета для оплаты товаров на известных маркетплейсах. В общей сложности второклассница совершила 11 транзакций по 100 тысяч рублей каждая, оформила кредит на 460 тысяч рублей и успела оплатить этими деньгами покупки на 200 тысяч. Полиция возбудила уголовное дело, ведется розыск причастных к преступлению.

https://ria.ru/20240407/moshenniki-1938393934.html

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чебоксары