https://ria.ru/20240502/konferentsiya-1943557429.html

В офисе Зеленского хотят присутствия Китая на конференции по Украине

В офисе Зеленского хотят присутствия Китая на конференции по Украине - РИА Новости, 02.05.2024

В офисе Зеленского хотят присутствия Китая на конференции по Украине

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сделает все, чтобы представители Китая приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:32

2024-05-02T19:32

2024-05-02T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

андрей ермак

китай

швейцария

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сделает все, чтобы представители Китая приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 апреля заявил, что Китай получил приглашение на саммит по "формуле мира" Зеленского в Швейцарии, но ответа пока нет. "Мы сделаем все, чтобы Китай присутствовал (на конференции в Швейцарии по Украине - ред.)", - сказал Ермак в эфире всеукраинского телемарафона. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь 18 марта заявлял, что Китай поддерживает проведение международной конференции по украинскому кризису при равноправном участии всех сторон и которую поддержат Россия и Украина. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

https://ria.ru/20240425/kitay-1942276797.html

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, китай, швейцария