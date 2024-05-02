В офисе Зеленского хотят присутствия Китая на конференции по Украине
Ермак: Украина сделает все, чтобы Китай присутствовал на конференции в Швейцарии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сделает все, чтобы представители Китая приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 апреля заявил, что Китай получил приглашение на саммит по "формуле мира" Зеленского в Швейцарии, но ответа пока нет.
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"Мы сделаем все, чтобы Китай присутствовал (на конференции в Швейцарии по Украине - ред.)", - сказал Ермак в эфире всеукраинского телемарафона.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь 18 марта заявлял, что Китай поддерживает проведение международной конференции по украинскому кризису при равноправном участии всех сторон и которую поддержат Россия и Украина.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств.
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Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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