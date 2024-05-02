https://ria.ru/20240502/konferentsiya-1943461319.html

В Швейцарии не уточнили, приглашена ли Белоруссия на конференцию по Украине

В Швейцарии не уточнили, приглашена ли Белоруссия на конференцию по Украине - РИА Новости, 02.05.2024

В Швейцарии не уточнили, приглашена ли Белоруссия на конференцию по Украине

МИД Швейцарии не стал уточнять в ответ на запрос РИА Новости, приглашена ли Белоруссия на международную конференцию по Украине в июне. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:08

2024-05-02T13:08

2024-05-02T13:08

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ЖЕНЕВА, 2 мая - РИА Новости. МИД Швейцарии не стал уточнять в ответ на запрос РИА Новости, приглашена ли Белоруссия на международную конференцию по Украине в июне. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. "Мы не можем точно сказать, кто был приглашен на эту конференцию. Единственные рекомендации, которые мы можем дать, указаны на нашем сайте", - заявили в ведомстве в ответ на просьбу сообщить, был ли приглашен Минск. На сайте МИД лишь уточняется, что Россия "на данном этапе" приглашена не была. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240502/shveytsariya-1943433739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, москва, сергей гармонин, дмитрий песков