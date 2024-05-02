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В Швейцарии не уточнили, приглашена ли Белоруссия на конференцию по Украине - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/konferentsiya-1943461319.html
В Швейцарии не уточнили, приглашена ли Белоруссия на конференцию по Украине
В Швейцарии не уточнили, приглашена ли Белоруссия на конференцию по Украине - РИА Новости, 02.05.2024
В Швейцарии не уточнили, приглашена ли Белоруссия на конференцию по Украине
МИД Швейцарии не стал уточнять в ответ на запрос РИА Новости, приглашена ли Белоруссия на международную конференцию по Украине в июне. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:08
2024-05-02T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
сергей гармонин
дмитрий песков
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ЖЕНЕВА, 2 мая - РИА Новости. МИД Швейцарии не стал уточнять в ответ на запрос РИА Новости, приглашена ли Белоруссия на международную конференцию по Украине в июне. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. "Мы не можем точно сказать, кто был приглашен на эту конференцию. Единственные рекомендации, которые мы можем дать, указаны на нашем сайте", - заявили в ведомстве в ответ на просьбу сообщить, был ли приглашен Минск. На сайте МИД лишь уточняется, что Россия "на данном этапе" приглашена не была. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240502/shveytsariya-1943433739.html
https://ria.ru/20240502/konferentsiya-1943444489.html
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в мире, россия, украина, москва, сергей гармонин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Гармонин, Дмитрий Песков
В Швейцарии не уточнили, приглашена ли Белоруссия на конференцию по Украине

МИД Швейцарии не стал уточнять, приглашен ли Минск на конференцию по Украине

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 мая - РИА Новости. МИД Швейцарии не стал уточнять в ответ на запрос РИА Новости, приглашена ли Белоруссия на международную конференцию по Украине в июне.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Россию не пригласили на конференцию по Украине в Швейцарии
Вчера, 11:42
"Мы не можем точно сказать, кто был приглашен на эту конференцию. Единственные рекомендации, которые мы можем дать, указаны на нашем сайте", - заявили в ведомстве в ответ на просьбу сообщить, был ли приглашен Минск.
На сайте МИД лишь уточняется, что Россия "на данном этапе" приглашена не была.
Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваСергей ГармонинДмитрий Песков
 
 
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