https://ria.ru/20240502/komissiya-1943512809.html
В Оренбуржье обследовали почти девять тысяч подтопленных домов
В Оренбуржье обследовали почти девять тысяч подтопленных домов - РИА Новости, 02.05.2024
В Оренбуржье обследовали почти девять тысяч подтопленных домов
Специальная межведомственная комиссия обследовала почти 9 тысяч из 28 тысяч подтопленных домов в Оренбуржье, что составляет 31 процент от общего числа... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:02
2024-05-02T16:02
2024-05-02T16:03
жилье
оренбургская область
денис паслер
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наводнения в россии — 2024
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940095300_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9aaf16982c3a84dcf1a48c520897411.jpg
УФА, 2 мая - РИА Новости. Специальная межведомственная комиссия обследовала почти 9 тысяч из 28 тысяч подтопленных домов в Оренбуржье, что составляет 31 процент от общего числа затопленного жилья, сообщает правительство области в своем Telegram-канале. По поручению губернатора Дениса Паслера, региональным министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта организован штаб по обследованию жилых помещений. В него вошли специалисты минстроя и подведомственных организаций, Государственной жилищной инспекции, Роспотребнадзора, а также представители муниципалитетов и экспертных организаций, информирует правительство области. "Всего требуется обследовать более 28 тысяч домовладений. Из них, по данным на 2 мая, обследовано 8857, что составляет 31% от общего количества подтопленных домов. По каждому объекту выдается заключение о возможности дальнейшего использования жилья. Оно либо признается аварийным, то есть непригодным для дальнейшего проживания, либо подлежит капитальному ремонту", - говорится в сообщении. С 7 апреля в Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения.
https://ria.ru/20240414/pavodok-1940016178.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940095300_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_87a6dbc70756d85c702b9f94f1f030da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, оренбургская область, денис паслер, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наводнения в россии — 2024, россия
Жилье, Оренбургская область, Денис Паслер, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Наводнения в России — 2024, Россия
В Оренбуржье обследовали почти девять тысяч подтопленных домов
Спецкомиссия обследовала состояние 31% подтопленных домов в Оренбургской области