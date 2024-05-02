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В Оренбуржье обследовали почти девять тысяч подтопленных домов - РИА Новости, 02.05.2024
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16:02 02.05.2024 (обновлено: 16:03 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/komissiya-1943512809.html
В Оренбуржье обследовали почти девять тысяч подтопленных домов
В Оренбуржье обследовали почти девять тысяч подтопленных домов - РИА Новости, 02.05.2024
В Оренбуржье обследовали почти девять тысяч подтопленных домов
Специальная межведомственная комиссия обследовала почти 9 тысяч из 28 тысяч подтопленных домов в Оренбуржье, что составляет 31 процент от общего числа... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:02
2024-05-02T16:03
жилье
оренбургская область
денис паслер
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наводнения в россии — 2024
россия
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УФА, 2 мая - РИА Новости. Специальная межведомственная комиссия обследовала почти 9 тысяч из 28 тысяч подтопленных домов в Оренбуржье, что составляет 31 процент от общего числа затопленного жилья, сообщает правительство области в своем Telegram-канале. По поручению губернатора Дениса Паслера, региональным министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта организован штаб по обследованию жилых помещений. В него вошли специалисты минстроя и подведомственных организаций, Государственной жилищной инспекции, Роспотребнадзора, а также представители муниципалитетов и экспертных организаций, информирует правительство области. "Всего требуется обследовать более 28 тысяч домовладений. Из них, по данным на 2 мая, обследовано 8857, что составляет 31% от общего количества подтопленных домов. По каждому объекту выдается заключение о возможности дальнейшего использования жилья. Оно либо признается аварийным, то есть непригодным для дальнейшего проживания, либо подлежит капитальному ремонту", - говорится в сообщении. С 7 апреля в Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения.
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жилье, оренбургская область, денис паслер, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наводнения в россии — 2024, россия
Жилье, Оренбургская область, Денис Паслер, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Наводнения в России — 2024, Россия
В Оренбуржье обследовали почти девять тысяч подтопленных домов

Спецкомиссия обследовала состояние 31% подтопленных домов в Оренбургской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 2 мая - РИА Новости. Специальная межведомственная комиссия обследовала почти 9 тысяч из 28 тысяч подтопленных домов в Оренбуржье, что составляет 31 процент от общего числа затопленного жилья, сообщает правительство области в своем Telegram-канале.
По поручению губернатора Дениса Паслера, региональным министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта организован штаб по обследованию жилых помещений. В него вошли специалисты минстроя и подведомственных организаций, Государственной жилищной инспекции, Роспотребнадзора, а также представители муниципалитетов и экспертных организаций, информирует правительство области.
"Всего требуется обследовать более 28 тысяч домовладений. Из них, по данным на 2 мая, обследовано 8857, что составляет 31% от общего количества подтопленных домов. По каждому объекту выдается заключение о возможности дальнейшего использования жилья. Оно либо признается аварийным, то есть непригодным для дальнейшего проживания, либо подлежит капитальному ремонту", - говорится в сообщении.
С 7 апреля в Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения.
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ЖильеОренбургская областьДенис ПаслерФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наводнения в России — 2024Россия
 
 
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