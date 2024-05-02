Рейтинг@Mail.ru
Рейтер отозвало новость со словами Кэмерона о праве Украины бить по России - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 02.05.2024 (обновлено: 21:22 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/kemeron-1943574050.html
Рейтер отозвало новость со словами Кэмерона о праве Украины бить по России
Рейтер отозвало новость со словами Кэмерона о праве Украины бить по России - РИА Новости, 02.05.2024
Рейтер отозвало новость со словами Кэмерона о праве Украины бить по России
Агентство Рейтер отозвало новость, в которой говорилось, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T21:18
2024-05-02T21:22
в мире
украина
россия
великобритания
дэвид кэмерон
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Агентство Рейтер отозвало новость, в которой говорилось, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием, обещает выпустить пересмотренную версию. Ранее агентство опубликовало интервью с Кэмероном из Киева, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри территории России. Глава британского МИД в опубликованном интервью также пообещал выделять 3,74 миллиарда долларов (3 миллиарда фунтов стерлингов) Украине в качестве ежегодной военной поддержки и заявил, что Лондон будет помогать столько, сколько потребуется. "Новость Рейтер, в которой говорится, что британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвана, ожидается пересмотр определенных деталей в тексте. Пересмотренная версия будет опубликована позднее в надлежащее время", - говорится в сообщении агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_822de7d441cf0ec8e97ac9ee3e32df3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, дэвид кэмерон, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Сергей Лавров, НАТО
Рейтер отозвало новость со словами Кэмерона о праве Украины бить по России

Рейтер отозвало новость со словами Дэвида Кэмерона о праве Украины атаковать РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Агентство Рейтер отозвало новость, в которой говорилось, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием, обещает выпустить пересмотренную версию.
Ранее агентство опубликовало интервью с Кэмероном из Киева, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри территории России. Глава британского МИД в опубликованном интервью также пообещал выделять 3,74 миллиарда долларов (3 миллиарда фунтов стерлингов) Украине в качестве ежегодной военной поддержки и заявил, что Лондон будет помогать столько, сколько потребуется.
Изображение сгенерировано ИИ
"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины
Вчера, 08:00
"Новость Рейтер, в которой говорится, что британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвана, ожидается пересмотр определенных деталей в тексте. Пересмотренная версия будет опубликована позднее в надлежащее время", - говорится в сообщении агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
24 апреля, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияДэвид КэмеронСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала