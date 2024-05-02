Рейтер отозвало новость со словами Кэмерона о праве Украины бить по России
Рейтер отозвало новость со словами Дэвида Кэмерона о праве Украины атаковать РФ
Дэвид Кэмерон. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Агентство Рейтер отозвало новость, в которой говорилось, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием, обещает выпустить пересмотренную версию.
Ранее агентство опубликовало интервью с Кэмероном из Киева, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри территории России. Глава британского МИД в опубликованном интервью также пообещал выделять 3,74 миллиарда долларов (3 миллиарда фунтов стерлингов) Украине в качестве ежегодной военной поддержки и заявил, что Лондон будет помогать столько, сколько потребуется.
"Новость Рейтер, в которой говорится, что британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвана, ожидается пересмотр определенных деталей в тексте. Пересмотренная версия будет опубликована позднее в надлежащее время", - говорится в сообщении агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.