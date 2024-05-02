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Закон об иноагентах ставит Грузию на опасный путь, заявили в посольстве США - РИА Новости, 02.05.2024
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14:24 02.05.2024 (обновлено: 14:25 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/gruziya-1943482288.html
Закон об иноагентах ставит Грузию на опасный путь, заявили в посольстве США
Закон об иноагентах ставит Грузию на опасный путь, заявили в посольстве США - РИА Новости, 02.05.2024
Закон об иноагентах ставит Грузию на опасный путь, заявили в посольстве США
Закон об иноагентах и антизападная риторика властей Грузии несовместимы с демократическими ценностями и ставят страну на опасный путь, заявили в посольстве США... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:24
2024-05-02T14:25
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ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Закон об иноагентах и антизападная риторика властей Грузии несовместимы с демократическими ценностями и ставят страну на опасный путь, заявили в посольстве США в Тбилиси. "Этот закон и антизападная риторика "Грузинской мечты" (правящей партии - ред.) ставят Грузию на опасный путь. Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, которые являются основой членства в ЕС и НАТО, и подрывают путь евроатлантической интеграции Грузии", - говорится в заявлении. Посольство также заявило, что осуждает "насилие в отношении мирных демонстрантов, в том числе журналистов, освещающих демонстрации".
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в мире, грузия, сша, тбилиси, евросоюз, нато
В мире, Грузия, США, Тбилиси, Евросоюз, НАТО
Закон об иноагентах ставит Грузию на опасный путь, заявили в посольстве США

Посольство США: поведение властей Грузии противоречит демократическим ценностям

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Закон об иноагентах и антизападная риторика властей Грузии несовместимы с демократическими ценностями и ставят страну на опасный путь, заявили в посольстве США в Тбилиси.
"Этот закон и антизападная риторика "Грузинской мечты" (правящей партии - ред.) ставят Грузию на опасный путь. Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, которые являются основой членства в ЕС и НАТО, и подрывают путь евроатлантической интеграции Грузии", - говорится в заявлении.
Посольство также заявило, что осуждает "насилие в отношении мирных демонстрантов, в том числе журналистов, освещающих демонстрации".
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