https://ria.ru/20240502/gruziya-1943482288.html

Закон об иноагентах ставит Грузию на опасный путь, заявили в посольстве США

Закон об иноагентах ставит Грузию на опасный путь, заявили в посольстве США - РИА Новости, 02.05.2024

Закон об иноагентах ставит Грузию на опасный путь, заявили в посольстве США

Закон об иноагентах и антизападная риторика властей Грузии несовместимы с демократическими ценностями и ставят страну на опасный путь, заявили в посольстве США... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:24

2024-05-02T14:24

2024-05-02T14:25

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ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Закон об иноагентах и антизападная риторика властей Грузии несовместимы с демократическими ценностями и ставят страну на опасный путь, заявили в посольстве США в Тбилиси. "Этот закон и антизападная риторика "Грузинской мечты" (правящей партии - ред.) ставят Грузию на опасный путь. Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, которые являются основой членства в ЕС и НАТО, и подрывают путь евроатлантической интеграции Грузии", - говорится в заявлении. Посольство также заявило, что осуждает "насилие в отношении мирных демонстрантов, в том числе журналистов, освещающих демонстрации".

https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html

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Ольга Фомченкова

в мире, грузия, сша, тбилиси, евросоюз, нато