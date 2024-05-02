https://ria.ru/20240502/gibel-1943536432.html

Под Белгородом погиб мужчина, пытавшийся разобрать противопехотную мину

Под Белгородом погиб мужчина, пытавшийся разобрать противопехотную мину - РИА Новости, 02.05.2024

Под Белгородом погиб мужчина, пытавшийся разобрать противопехотную мину

Житель села Вторая Наумовка Белгородского района погиб при попытке разобрать противопехотную мину, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:42

2024-05-02T17:42

2024-05-02T17:42

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Житель села Вторая Наумовка Белгородского района погиб при попытке разобрать противопехотную мину, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "При попытке разобрать противопехотную мину мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла в селе Вторая Наумовка Белгородского района, где в настоящий момент введен режим ЧС и жители не должны находиться. На месте происшествия работают оперативные службы", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона обратился к жителям с просьбой не при каких обстоятельствах не трогать взрывоопасные предметы и не учить этому детей.

https://ria.ru/20240501/gladkov-1943306681.html

белгородский район

белгородская область

белгород

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происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков