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Под Белгородом погиб мужчина, пытавшийся разобрать противопехотную мину - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/gibel-1943536432.html
Под Белгородом погиб мужчина, пытавшийся разобрать противопехотную мину
Под Белгородом погиб мужчина, пытавшийся разобрать противопехотную мину - РИА Новости, 02.05.2024
Под Белгородом погиб мужчина, пытавшийся разобрать противопехотную мину
Житель села Вторая Наумовка Белгородского района погиб при попытке разобрать противопехотную мину, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:42
2024-05-02T17:42
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Житель села Вторая Наумовка Белгородского района погиб при попытке разобрать противопехотную мину, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "При попытке разобрать противопехотную мину мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла в селе Вторая Наумовка Белгородского района, где в настоящий момент введен режим ЧС и жители не должны находиться. На месте происшествия работают оперативные службы", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона обратился к жителям с просьбой не при каких обстоятельствах не трогать взрывоопасные предметы и не учить этому детей.
https://ria.ru/20240501/gladkov-1943306681.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Под Белгородом погиб мужчина, пытавшийся разобрать противопехотную мину

Гладков: в Белгородской области мужчина погиб при попытке разобрать мину

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Житель села Вторая Наумовка Белгородского района погиб при попытке разобрать противопехотную мину, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"При попытке разобрать противопехотную мину мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла в селе Вторая Наумовка Белгородского района, где в настоящий момент введен режим ЧС и жители не должны находиться. На месте происшествия работают оперативные службы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона обратился к жителям с просьбой не при каких обстоятельствах не трогать взрывоопасные предметы и не учить этому детей.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
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