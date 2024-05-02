https://ria.ru/20240502/gibel-1943536432.html
Под Белгородом погиб мужчина, пытавшийся разобрать противопехотную мину
Под Белгородом погиб мужчина, пытавшийся разобрать противопехотную мину - РИА Новости, 02.05.2024
Под Белгородом погиб мужчина, пытавшийся разобрать противопехотную мину
Житель села Вторая Наумовка Белгородского района погиб при попытке разобрать противопехотную мину, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:42
2024-05-02T17:42
2024-05-02T17:42
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
БЕЛГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Житель села Вторая Наумовка Белгородского района погиб при попытке разобрать противопехотную мину, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "При попытке разобрать противопехотную мину мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла в селе Вторая Наумовка Белгородского района, где в настоящий момент введен режим ЧС и жители не должны находиться. На месте происшествия работают оперативные службы", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона обратился к жителям с просьбой не при каких обстоятельствах не трогать взрывоопасные предметы и не учить этому детей.
https://ria.ru/20240501/gladkov-1943306681.html
белгородский район
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Под Белгородом погиб мужчина, пытавшийся разобрать противопехотную мину
Гладков: в Белгородской области мужчина погиб при попытке разобрать мину