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В Госдуму внесли проект о восстановлении медали "Ветеран труда" - РИА Новости, 02.05.2024
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15:46 02.05.2024 (обновлено: 15:48 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/gd-1943506559.html
В Госдуму внесли проект о восстановлении медали "Ветеран труда"
В Госдуму внесли проект о восстановлении медали "Ветеран труда" - РИА Новости, 02.05.2024
В Госдуму внесли проект о восстановлении медали "Ветеран труда"
СРЗП внесла в Госдуму законопроект о восстановлении медали "Ветеран труда", следует из электронной базы ГД. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:46
2024-05-02T15:48
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. СРЗП внесла в Госдуму законопроект о восстановлении медали "Ветеран труда", следует из электронной базы ГД. "Законопроектом предлагаются следующие меры: восстановление знака отличия единого образца "Ветеран труда", установление права награждения знаком отличия "Ветеран труда" для лиц, которые имеют трудовой стаж продолжительностью не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, либо которым присвоено звание ветерана труда в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых они проживают", - следует из пояснительной записки. Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время вручение медали ветеранам труда не предусмотрено федеральным законодательством, а в различных субъектах утверждены разные требования для присвоения звания ветерана труда. "Принятие данного проекта федерального закона позволит установить общероссийскую справедливую меру трудового стажа, гарантирующего признание многолетнего добросовестного труда путем присвоения звания ветерана труда и награждения соответствующим знаком отличия", - указали авторы проекта закона.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о восстановлении медали "Ветеран труда"

СРЗП внесла в Госдуму проект о восстановлении медали "Ветеран труда"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. СРЗП внесла в Госдуму законопроект о восстановлении медали "Ветеран труда", следует из электронной базы ГД.
«
"Законопроектом предлагаются следующие меры: восстановление знака отличия единого образца "Ветеран труда", установление права награждения знаком отличия "Ветеран труда" для лиц, которые имеют трудовой стаж продолжительностью не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, либо которым присвоено звание ветерана труда в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых они проживают", - следует из пояснительной записки.
Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время вручение медали ветеранам труда не предусмотрено федеральным законодательством, а в различных субъектах утверждены разные требования для присвоения звания ветерана труда.
"Принятие данного проекта федерального закона позволит установить общероссийскую справедливую меру трудового стажа, гарантирующего признание многолетнего добросовестного труда путем присвоения звания ветерана труда и награждения соответствующим знаком отличия", - указали авторы проекта закона.
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