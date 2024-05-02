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Эрдоган назвал покровительство ультраправых движений в Европе позором - РИА Новости, 02.05.2024
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15:26 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/erdogan-1943500990.html
Эрдоган назвал покровительство ультраправых движений в Европе позором
Эрдоган назвал покровительство ультраправых движений в Европе позором - РИА Новости, 02.05.2024
Эрдоган назвал покровительство ультраправых движений в Европе позором
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "позором" покровительство в ряде стран Европы ультраправых движений. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:26
2024-05-02T15:26
в мире
европа
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 2 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "позором" покровительство в ряде стран Европы ультраправых движений. "Тот факт, что в ряде стран Европы ультраправые движения пользуются покровительством государства, является катастрофой, позором и скандальным фактом для западных демократий", - заявил Эрдоган, выступая в четверг, перед участниками семинара Союза международных демократов (UID) по наращиванию потенциала и обучению в Анкаре. По его словам, чувствительность, проявляемая к антисемитизму, не распространяется на нападки на почве исламофобии и расизма. "Неслучайно, что в последнее время участились кампании, направленные против меня лично и нашей страны. У этих кампаний лишь одна цель - заставить замолчать меня и Турцию", - отметил турецкий лидер. Эрдоган ранее назвал Европу открытой тюрьмой для мусульман. Турецкий лидер осудил рост исламофобии и проведение дискриминационной политики в Евросоюзе, в частности, во Франции. Он заявил, что исламофобия не менее опасна, чем коронавирус, и так же быстро распространяется в европейских странах.
https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html
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в мире, европа, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Европа, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал покровительство ультраправых движений в Европе позором

Эрдоган назвал покровительство ультраправых движений в Европе катастрофой

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 2 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "позором" покровительство в ряде стран Европы ультраправых движений.
«
"Тот факт, что в ряде стран Европы ультраправые движения пользуются покровительством государства, является катастрофой, позором и скандальным фактом для западных демократий", - заявил Эрдоган, выступая в четверг, перед участниками семинара Союза международных демократов (UID) по наращиванию потенциала и обучению в Анкаре.
Изображение сгенерировано ИИ
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По его словам, чувствительность, проявляемая к антисемитизму, не распространяется на нападки на почве исламофобии и расизма.
"Неслучайно, что в последнее время участились кампании, направленные против меня лично и нашей страны. У этих кампаний лишь одна цель - заставить замолчать меня и Турцию", - отметил турецкий лидер.
Эрдоган ранее назвал Европу открытой тюрьмой для мусульман. Турецкий лидер осудил рост исламофобии и проведение дискриминационной политики в Евросоюзе, в частности, во Франции. Он заявил, что исламофобия не менее опасна, чем коронавирус, и так же быстро распространяется в европейских странах.
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В миреЕвропаТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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