https://ria.ru/20240502/dtp-1943416835.html

В Воронеже автобус попал в ДТП с шестью автомобилями

В Воронеже автобус попал в ДТП с шестью автомобилями - РИА Новости, 02.05.2024

В Воронеже автобус попал в ДТП с шестью автомобилями

В Воронеже маршрутный автобус столкнулся с шестью легковыми автомобилями, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:27

2024-05-02T10:27

2024-05-02T12:05

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. В Воронеже маршрутный автобус столкнулся с шестью легковыми автомобилями, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД. "Водитель автобуса "Газель" маршрута 66 не справился с управлением (пояснил — отказали тормоза) и допустил столкновение автомобилями, которые двигались в попутном направлении: BMW, "Лада Веста", Renault Kaptur, Toyota Corolla, Kia Rio, "Лада Гранта", — сказал он. Это произошло в 9:15 на улице Ленина, возле стадиона "Динамо".В результате аварии получил травмы водитель "Лада Веста". В автобусе в тот момент находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал. Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20231209/avariya-1914861341.html

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж