https://ria.ru/20240502/dtp-1943416835.html
В Воронеже автобус попал в ДТП с шестью автомобилями
В Воронеже автобус попал в ДТП с шестью автомобилями - РИА Новости, 02.05.2024
В Воронеже автобус попал в ДТП с шестью автомобилями
В Воронеже маршрутный автобус столкнулся с шестью легковыми автомобилями, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:27
2024-05-02T10:27
2024-05-02T12:05
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. В Воронеже маршрутный автобус столкнулся с шестью легковыми автомобилями, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД. "Водитель автобуса "Газель" маршрута 66 не справился с управлением (пояснил — отказали тормоза) и допустил столкновение автомобилями, которые двигались в попутном направлении: BMW, "Лада Веста", Renault Kaptur, Toyota Corolla, Kia Rio, "Лада Гранта", — сказал он. Это произошло в 9:15 на улице Ленина, возле стадиона "Динамо".В результате аварии получил травмы водитель "Лада Веста". В автобусе в тот момент находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал. Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20231209/avariya-1914861341.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж
В Воронеже автобус попал в ДТП с шестью автомобилями
В Воронеже автобус столкнулся с шестью легковушками, один человек получил травмы
ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. В Воронеже маршрутный автобус столкнулся с шестью легковыми автомобилями, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.
"Водитель автобуса "Газель" маршрута 66 не справился с управлением (пояснил — отказали тормоза) и допустил столкновение автомобилями, которые двигались в попутном направлении: BMW, "Лада Веста", Renault Kaptur, Toyota Corolla, Kia Rio, "Лада Гранта", — сказал он.
Это произошло в 9:15 на улице Ленина, возле стадиона "Динамо".
В результате аварии получил травмы водитель "Лада Веста". В автобусе в тот момент находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал.
Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства происшествия.