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В Финляндии депутата, подозреваемого в стрельбе, исключили из фракции
В Финляндии депутата, подозреваемого в стрельбе, исключили из фракции - РИА Новости, 02.05.2024
В Финляндии депутата, подозреваемого в стрельбе, исключили из фракции
Депутат финского парламента Тимо Ворнанен от правой партии "Истинные финны", подозреваемый в стрельбе у ресторана в Хельсинки, исключен из парламентской... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:00
2024-05-02T16:00
2024-05-02T17:16
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Депутат финского парламента Тимо Ворнанен от правой партии "Истинные финны", подозреваемый в стрельбе у ресторана в Хельсинки, исключен из парламентской фракции, заявил в четверг председатель фракции Яни Мякеля. "Парламентская фракция "Истинных финнов" на сегодняшнем заседании рассматривала вопрос о членстве депутата Тимо Ворнанена. Было принято единогласное решение исключить депутата Ворнанена из фракции из-за отсутствия доверия", - заявил он на пресс-конференции. Трансляция велась общественным вещателем Yle. Ворнанен подозревается в стрельбе у ресторана в Хельсинки. По данным предварительного расследования, он вступил в словесный спор с коллегой, затем достал огнестрельное оружие и направил его в двух человек, после чего выстрелил в землю, сообщала полиция. "Истинные финны" - правая партия, которая входит в правительственную коалицию. Это вторая партия по числу представителей в парламенте - 46 депутатов из 200. Партия заняла второе место на парламентских выборах 2023 года.
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в мире, хельсинки, финляндия
В мире, Хельсинки, Финляндия
В Финляндии депутата, подозреваемого в стрельбе, исключили из фракции
Финского депутата, подозреваемого в стрельбе у ресторана, исключили из фракции
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Депутат финского парламента Тимо Ворнанен от правой партии "Истинные финны", подозреваемый в стрельбе у ресторана в Хельсинки, исключен из парламентской фракции, заявил в четверг председатель
фракции Яни Мякеля.
"Парламентская фракция "Истинных финнов" на сегодняшнем заседании рассматривала вопрос о членстве депутата Тимо Ворнанена. Было принято единогласное решение исключить депутата Ворнанена из фракции из-за отсутствия доверия", - заявил он на пресс-конференции. Трансляция велась общественным вещателем Yle.
Ворнанен подозревается в стрельбе у ресторана в Хельсинки. По данным предварительного расследования, он вступил в словесный спор с коллегой, затем достал огнестрельное оружие и направил его в двух человек, после чего выстрелил в землю, сообщала полиция.
"Истинные финны" - правая партия, которая входит в правительственную коалицию. Это вторая партия по числу представителей в парламенте - 46 депутатов из 200. Партия заняла второе место на парламентских выборах 2023 года.