Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии депутата, подозреваемого в стрельбе, исключили из фракции - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 02.05.2024 (обновлено: 17:16 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/deputat-1943512161.html
В Финляндии депутата, подозреваемого в стрельбе, исключили из фракции
В Финляндии депутата, подозреваемого в стрельбе, исключили из фракции - РИА Новости, 02.05.2024
В Финляндии депутата, подозреваемого в стрельбе, исключили из фракции
Депутат финского парламента Тимо Ворнанен от правой партии "Истинные финны", подозреваемый в стрельбе у ресторана в Хельсинки, исключен из парламентской... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:00
2024-05-02T17:16
в мире
хельсинки
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942753968_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_d781cd079e29ed50980bc709ecc7e035.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Депутат финского парламента Тимо Ворнанен от правой партии "Истинные финны", подозреваемый в стрельбе у ресторана в Хельсинки, исключен из парламентской фракции, заявил в четверг председатель фракции Яни Мякеля. "Парламентская фракция "Истинных финнов" на сегодняшнем заседании рассматривала вопрос о членстве депутата Тимо Ворнанена. Было принято единогласное решение исключить депутата Ворнанена из фракции из-за отсутствия доверия", - заявил он на пресс-конференции. Трансляция велась общественным вещателем Yle. Ворнанен подозревается в стрельбе у ресторана в Хельсинки. По данным предварительного расследования, он вступил в словесный спор с коллегой, затем достал огнестрельное оружие и направил его в двух человек, после чего выстрелил в землю, сообщала полиция. "Истинные финны" - правая партия, которая входит в правительственную коалицию. Это вторая партия по числу представителей в парламенте - 46 депутатов из 200. Партия заняла второе место на парламентских выборах 2023 года.
https://ria.ru/20240402/strelba-1937265844.html
хельсинки
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942753968_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_eb7de529d8fd29dde5b1ca0467683cc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хельсинки, финляндия
В мире, Хельсинки, Финляндия
В Финляндии депутата, подозреваемого в стрельбе, исключили из фракции

Финского депутата, подозреваемого в стрельбе у ресторана, исключили из фракции

Член парламента Финляндии Тимо Ворнанен
Член парламента Финляндии Тимо Ворнанен
Член парламента Финляндии Тимо Ворнанен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Депутат финского парламента Тимо Ворнанен от правой партии "Истинные финны", подозреваемый в стрельбе у ресторана в Хельсинки, исключен из парламентской фракции, заявил в четверг председатель фракции Яни Мякеля.
"Парламентская фракция "Истинных финнов" на сегодняшнем заседании рассматривала вопрос о членстве депутата Тимо Ворнанена. Было принято единогласное решение исключить депутата Ворнанена из фракции из-за отсутствия доверия", - заявил он на пресс-конференции. Трансляция велась общественным вещателем Yle.
Ворнанен подозревается в стрельбе у ресторана в Хельсинки. По данным предварительного расследования, он вступил в словесный спор с коллегой, затем достал огнестрельное оружие и направил его в двух человек, после чего выстрелил в землю, сообщала полиция.
"Истинные финны" - правая партия, которая входит в правительственную коалицию. Это вторая партия по числу представителей в парламенте - 46 депутатов из 200. Партия заняла второе место на парламентских выборах 2023 года.
Финская полиция недалеко от школы Виертола, где произошел инцидент со стрельбой. 2 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
В финской школе произошла стрельба
2 апреля, 09:59
 
В миреХельсинкиФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала