https://ria.ru/20240502/deputat-1943512161.html

В Финляндии депутата, подозреваемого в стрельбе, исключили из фракции

В Финляндии депутата, подозреваемого в стрельбе, исключили из фракции - РИА Новости, 02.05.2024

В Финляндии депутата, подозреваемого в стрельбе, исключили из фракции

Депутат финского парламента Тимо Ворнанен от правой партии "Истинные финны", подозреваемый в стрельбе у ресторана в Хельсинки, исключен из парламентской... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:00

2024-05-02T16:00

2024-05-02T17:16

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Депутат финского парламента Тимо Ворнанен от правой партии "Истинные финны", подозреваемый в стрельбе у ресторана в Хельсинки, исключен из парламентской фракции, заявил в четверг председатель фракции Яни Мякеля. "Парламентская фракция "Истинных финнов" на сегодняшнем заседании рассматривала вопрос о членстве депутата Тимо Ворнанена. Было принято единогласное решение исключить депутата Ворнанена из фракции из-за отсутствия доверия", - заявил он на пресс-конференции. Трансляция велась общественным вещателем Yle. Ворнанен подозревается в стрельбе у ресторана в Хельсинки. По данным предварительного расследования, он вступил в словесный спор с коллегой, затем достал огнестрельное оружие и направил его в двух человек, после чего выстрелил в землю, сообщала полиция. "Истинные финны" - правая партия, которая входит в правительственную коалицию. Это вторая партия по числу представителей в парламенте - 46 депутатов из 200. Партия заняла второе место на парламентских выборах 2023 года.

https://ria.ru/20240402/strelba-1937265844.html

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в мире, хельсинки, финляндия