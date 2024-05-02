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В Кремле прокомментировали санкции США против работающих с Россией компаний - РИА Новости, 02.05.2024
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12:53 02.05.2024 (обновлено: 12:54 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/davlenie-1943456339.html
В Кремле прокомментировали санкции США против работающих с Россией компаний
В Кремле прокомментировали санкции США против работающих с Россией компаний - РИА Новости, 02.05.2024
В Кремле прокомментировали санкции США против работающих с Россией компаний
США продолжают неприкрытое давление на сотрудничающие с РФ страны, но это не способно повлиять на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:53
2024-05-02T12:54
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США продолжают неприкрытое давление на сотрудничающие с РФ страны, но это не способно повлиять на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все все понимают. И действительно, США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, страдают компании, фирмы, но это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами. Страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность, и мы рассчитывает дальше осуществлять сотрудничество, причем таким образом, чтобы постепенно минимизировать риски от таких недружественных, а точнее враждебных проявлений", - сказал он журналистам. Минфин США ранее ввел санкции против ряда российских компаний. Также в списке оказались ряд китайских, бельгийских и турецких компаний якобы за поставки оборудования для российского военно-промышленного комплекса.
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В Кремле прокомментировали санкции США против работающих с Россией компаний

Песков: США продолжают неприкрытое давление на сотрудничающие с Россией страны

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США продолжают неприкрытое давление на сотрудничающие с РФ страны, но это не способно повлиять на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все все понимают. И действительно, США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, страдают компании, фирмы, но это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами. Страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность, и мы рассчитывает дальше осуществлять сотрудничество, причем таким образом, чтобы постепенно минимизировать риски от таких недружественных, а точнее враждебных проявлений", - сказал он журналистам.
Минфин США ранее ввел санкции против ряда российских компаний. Также в списке оказались ряд китайских, бельгийских и турецких компаний якобы за поставки оборудования для российского военно-промышленного комплекса.
Изображение сгенерировано ИИ
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Цены на нефтьСШАРоссияДмитрий ПесковСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииЭкономика
 
 
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