https://ria.ru/20240502/davlenie-1943456339.html

В Кремле прокомментировали санкции США против работающих с Россией компаний

В Кремле прокомментировали санкции США против работающих с Россией компаний - РИА Новости, 02.05.2024

В Кремле прокомментировали санкции США против работающих с Россией компаний

США продолжают неприкрытое давление на сотрудничающие с РФ страны, но это не способно повлиять на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:53

2024-05-02T12:53

2024-05-02T12:54

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США продолжают неприкрытое давление на сотрудничающие с РФ страны, но это не способно повлиять на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все все понимают. И действительно, США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, страдают компании, фирмы, но это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами. Страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность, и мы рассчитывает дальше осуществлять сотрудничество, причем таким образом, чтобы постепенно минимизировать риски от таких недружественных, а точнее враждебных проявлений", - сказал он журналистам. Минфин США ранее ввел санкции против ряда российских компаний. Также в списке оказались ряд китайских, бельгийских и турецких компаний якобы за поставки оборудования для российского военно-промышленного комплекса.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

цены на нефть, сша, россия, дмитрий песков, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции, экономика